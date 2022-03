S novými křídly a hrubkou na jmenovce podepřel Krištof naději Komety

Jmenovku s chybou v příjmení měl Krištof na dresu ze speciální edice v ukrajinských barvách, kterou Kometa oblékla na první třetinu zápasu číslo tři. Dva góly dal brněnský centr po převlečení do „běžných“ dresů.

Dresy půjdou do dražby a ten s číslem 13 a jmenovkou KRYŠTOF bude mít asi velkou sběratelskou hodnotu. Kometa edicí dresů podpořila svoji pomoc Ukrajině, v jejíž rámci ubytovala malé hokejisty z Kyjeva a před domácím zápasem předkola je pozvala na led.

„Vidíte. Teď si vybavuji, že na rozcvičce mi (brankář) Maťo Tomek něco říkal. Tak už vím proč,“ reagoval na dotaz, co jmenovce říká, zaskočený útočník.

Na Liberec jste vletěli nejrázněji ze všech tří dosavadních zápasů. To vás tak nažhavil plný brněnský stadion?

Vždy, když může být plný dům, je to pro nás šestý hráč na ledě. Viděli jsme choreo, které si pro nás fanoušci připravili, tak jsme si řekli, že budeme hrát od začátku a oni nás poženou. Padly nám dva góly. Od té doby jsme kontrolovali hru.

Co jste říkal ceremoniálu před zápasem, kdy jste nastoupili s malými ukrajinskými hokejisty po boku a vyslechli jste si jejich státní hymnu?

Vidět maminky těch malých hráčů plakat bylo velmi emotivní. Ony to prožívají jinak než děti, ty to ještě nechápou tak jako dospělí. Hlavně jsme se snažili pomoct, jak jsme jen uměli. Že děti mohou být s námi tady, v bezpečí, a můžou vidět zápas, to je pro ně super. Snad trochu přijdou na jiné myšlenky než na to, co se děje u nich doma. Bylo to krásné. Já jen doufám, že tento nesmysl (válka) brzo skončí a bude všechno zase normální.

3. zápas předkola play off hokejové extraligy, Brno - Liberec

Jaký efekt měly velké změny v sestavě, s nimiž jste na Liberec vyrukovali?

To je play off. Trenéři se rozhodli a tak to bude. Když vyhrajeme jako tým, je to dobře, že to vyšlo.

Jak to funguje, když máte vedle sebe spoluhráče, s nimiž nastupujete poprvé? Ve vašem případě to byli Ivo Sedláček a Pavel Jenyš.

Po každém střídání jsme si řekli nějaké věci, kdo co bude dělat. Mluvili jsme spolu hodně často. To pomáhá. Chlapci hráli super, jsem rád, že to tak vyšlo, teď je čas soustředit se na zítra.

Jaký má pro vás na ledě efekt takto rozházet útoky? Musíte se při hře začít víc soustředit?

Systém hrajeme každý stejný, ale je rozdíl, co který hráč udělá s pukem. Když jsou nové pětky, nebo hrajete s někým po dlouhé době, je potřeba hodně komunikovat, abyste ty maličké věci na ledě pak nemuseli tipovat. Aby se vědělo, kdo co udělá.

Byl zápas až moc rozkouskovaný potyčkami?

Na to jsou tam rozhodčí, aby pískali. Naší kompetencí je, aby se hrálo. Bylo tak hodně přerušení, takové jsou play off zápasy. S přerušeními nebo bez nich, to je jedno. Vždycky je potřeba soustředit se na další střídání.

Vás před koncem vyzýval k bitce Jakub Rychlovský, ale chvilku jste si povídali a situace se uklidnila. Čím jste se z potyčky vymluvil?

Ále… já si myslím, že tam nejsem od toho, abych se s někým bil. Nevím, co přesně chtěl, tak jsem se ho ptal, o co mu jde.

Co bude v úterním druhém zápase jiné?

Pro nás nic. Budeme hrát stejně. Máme první bod, jdeme si pro druhý, takže budeme bojovat. Musíme se co nejlépe připravit, abychom hráli takovým stylem jako v pondělí.