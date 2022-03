Končí Kalous v Brně? Závěry jsem si vyvodil, říká po vypadnutí Komety

„Je dost brzo a nechci vynášet ukvapené soudy. Všechno si interně vyhodnotíme. Zasáhly nás zdravotní potíže, museli jsme vystřídat velké množství hráčů, oslabení jsme šli i do předkola. Faktem je, že za výsledek jsem zodpovědný já, a je pravda, že sezona dobrá nebyla. Nepovedla se nám. Svoje závěry jsem si z toho vyvodil,“ říká kouč.

Loni v létě se Komety ujal s tím, že s jeho pomocí projde přestavbou. Ta bude pokračovat, ale patrně už s novým koučem. V hokejových kruzích cirkuluje informace, že se do Brna vrací Martin Pešout, držitel titulu z roku 2017.

Co se Kalouse týká, svůj pohled na budoucnost napřed probere osobně s klubovým bossem Liborem Zábranským, s nímž většinu sezony stál i na střídačce. Zatím mu v hlavě rezonuje předkolo, prohrané v rozhodujícím pátém duelu.

Váš nejlepší střelec Peter Mueller označil konec v předkole, pod který se podepsala i náhlá vlna nemocí, za nešťastný. Co o něm soudíte vy?

Ve čtvrtek ráno (v den zápasu) přišli kluci, že jsou zdravotně špatní. Měli jsme vysoké teploty, obtíže s dýcháním, s polykáním, byl tam jeden těžký kašel. To jsou věci, které všechno výrazně ztíží, když se jde do tak důležitého zápasu, hraného v enormním tempu. Oslabení organismu tam je, kombinace teplot a kašle na fyzické pohodě hráči nepřidá. Někteří šli na led s velkým sebezapřením a obětavostí a Marka Čiliaka jsme do branky nepustili vůbec. Zdraví musí být pokaždé na prvním místě.

O tom své nejlíp ví váš šéf Libor Zábranský, kterého hraní v nemoci stálo kariéru.

Proto jsme taky Čila stáhli. Ještě odpoledne, dvě hodiny před zápasem, když jsme přišli na stadion, měl teplotu. Chtěl s ní jít hrát, jednoznačně jsme to ale zatrhli. Marek Ďaloga (obránce) naštěstí teplotu neměl, ale ráno byl špatný, kašlal. Chtěl nastoupit, tak jsme řekli že O.K., vyzkoušíme to. Bylo toho ale na něho moc a musel odstoupit. Potíže měli další tři obránci. Tohle všechno hru ovlivní.

Nebyl čas sáhnout mezi rozehrané juniory, kteří už měli svoje zkušenosti s extraligou a byli v tempu z hostování v první lize?

Jednak juniorka ve čtvrtek hrála a za druhé se to všechno seběhlo naráz v průběhu dne, byl to strašně krátký několikahodinový úsek. Už jsme byli v Liberci. A co je hlavní, šlo o rozhodující zápas v play off. Sázeli jsme na zkušenost.

Sestavu jste nakonec sestavili slušnou...

Dobře, ale v jakém stavu ti hráči byli? O tomhle se bavíme.

Cítili jste to jako ránu do zad poté, co jste doma vyrovnali sérii s Libercem na 2:2 a byli jste na koni?

Neřekl bych, že jsme byli na koni, ale mančaft byl opravdu odhodlaný udělat pro postup všechno. My jsme i ty první dva zápasy venku odehráli dobře, druhý zápas byl z naší strany výborný. První kromě první třetiny taky. Neodvezli jsme si ale minimálně bod a ten nám třeba chyběl. To je ale teorie. Na papíře zůstane napsané, že jsme nezvládli pátý zápas a končíme. Klukům nemůžu nic vytknout z hlediska nasazení, za tím týmem já stojím, ale výsledek je ten, že jsme nepostoupili.

Budete souhlasit, že za šok to vzhledem k průběhu sezony a 10. místu po základní části považovat nelze?

Sezona nebyla dobrá, měli jsme obrovské výkyvy. Leccos naznačuje už počet hráčů, které jsme použili. Do hry nám zasáhlo devětadvacet útočníků, dvanáct obránců a pět gólmanů. Žádný trenér by dobrovolně takhle neměnil sestavu, kterou s nějakou vizí skládal, kdyby nemusel. My jsme byli nuceni sahat do první ligy, po usazení juniorky v klidných vodách její soutěže jsme vytěžovali i juniory. K některým zápasům jsme museli nominovat i hráče, po nichž bychom za normálních okolností nesáhli. K výkonnostní stabilitě to neprospěje. Vím, že potíže měli i ostatní, do hry vstupoval covid, netýkalo se to jen nás a rozhodně se na to nechci a nebudu vymlouvat. Naše smůla na dlouhodobá zranění však byla abnormální, i do play off jsme šli bez dvou velmi zkušených beků Michala Gulašiho a Vladimíra Rotha. To je dílek k dílku. Jaký celek ty dílky daly, to je na nás, abychom si interně zanalyzovali.

Kolem čeho se bude analýza točit?

My jsme viděli, kde nás během sezony tlačí bota, snažili jsme se s tím něco dělat a hledali jsme i posílení na posty, které jsme posílit potřebovali. Na podzim jsem požádal Libora Zábranského, který se ptal, jak mančaftu lze pomoct, aby šel k nám na střídačku, a to byla velká pomoc. Velmi si vážím toho, jak k tomu přistoupil. Těch dílků do mozaiky ale bylo víc. Třeba právě to posílení, o němž jsem mluvil, jsme na trhu nenašli.

Divil byste se tomu, kdyby se na verzi o vašem pozvání šéfa Zábranského na střídačku hledělo s rezervou? Nebylo to zdaleka poprvé, kdy majitel Komety takto vstoupil do hry, nahradil i předchozího trenéra Petra Fialu.

Je to tak, jak jsem řekl. V realizačním týmu tehdy končil Jožo Kováčik a Libor se ptal, jestli chci dalšího člověka na střídačku. To byl ten moment, kdy jsem mu já řekl, že jestli chce pomoct, tak že uvítám, když bude dole s námi. Libor je velká osobnost, má zkušenosti, získal v Brně dva tituly. Pro mě šlo o velkou pomoc.

Špičková posila? Kometa vábí Kundrátka Nejen změna na místě trenéra, ale i jeden výrazný hráčský přestup se rýsuje v souvislosti s Kometou Brno. Do své obrany má zájem přivést účastníka dvou olympiád Tomáše Kundrátka, hrajícího za Třinec. Chystaný přesun přerovského rodáka do Brna je podle informace MF DNES minimálně ústně předjednaný. Jde o citlivou věc, protože Kundrátkovi v sobotu s třineckými Oceláři začíná čtvrtfinále play off proti Vítkovicím. V bývalém hráči NHL a KHL by Kometa měla získat elitního zadáka, kterého marně hledala během velké části letošní sezony. Další hráčské operace by měl mít v Brně na starosti nový trenér Martin Pešout, jemuž by Kometa svěřila i post sportovního manažera. Stejnou kombinaci Pešout zvládal v Karlových Varech. S Kometou má jako asistent titul ze sezony 2016/17. „Nečekáte, doufám, že takovou spekulaci v této fázi sezony potvrdím?“ ohradil se v pátek. Také jemu skončila sezona teprve tento týden v předkole, když Karlovy Vary podlehly Pardubicím, a věnoval se přípravě kádru Energie. Kuriózně by do něho měl patřit i obránce Tomáš Bartejs, jemuž vyprší angažmá v Kometě.

Asi jste ale před sezonou nečekal, že se na podzim přesunete do pozice kouče obránců a že při oddechových časech, které jste si do té doby řídil sám, bude pokyny udílet další asistent?

My jsme si ty kompetence nakonec rozdělili jinak. V daný moment jsem řekl, co bude ideální pro mě, abych se mohl soustředit na hru. Chvilinku jsem opravdu dělal obránce. Ty si pak vzal Jirka Horáček.

A pokud jde o pokyny v klíčových time outech?

Je standardní věc, že na tyhle fáze hry, oddechové časy nebo power play, jsou připraveni lidé v realizačním týmu. My jsme domluvení, co hráčům sdělíme, a kdo jim to pak přednese, to už je jedno.

Mohla se na Kometě víc než na jiných týmech během sezony podepsat nepřítomnost diváků? Že už hráči, kteří mají z Komety své tituly, nenašli bez fanoušků dostatek motivace jít do maximálních obrátek?

Nemůžu mluvit za hráče, to je otázka pro ně. Fanoušci nám ale jednoznačně chyběli. Viděli jsme v play off, jaký kotel u nás umí vytvořit, byli naším hnacím motorem. Po těle jde husí kůže v takové atmosféře. Hraní bez diváků pro nás bylo znát. Ohledně hráčů je tady ale jiná věc, a to postupná obměna týmu během následujících let. Ta byla na začátku sezony jasně deklarována.

Nepovedla se?

Na startu jsme měli dvanáct hráčů nových nebo staronových, kteří v Kometě loni nebyli. To je velký zásah do kádru oproti loňsku. Něco se povede víc, něco míň, to je běžné. Tým se skládá, rodí, vezme to čas. S tím se musí počítat. Je pravda, že od některých hráčů jsme jednoznačně čekali lepší výkonnost, víc. Jiní nás zase překvapili v dobrém slova smyslu. O tom proces budování a přestavby je. Nebyli jsme sehraní a do toho bohužel začala neskutečně promlouvat zdravotní stránka věci.

Zajímavé je, že se do umístění v tabulce prakticky nepromítl návrat Libora Zábranského ke koučování. Z jedenáctého místa jste se posunuli na konečné desáté.

O důvodech jsme mluvili. Tým se tvoří, sedá si. My jsme ale navíc museli neustále měnit sestavu, improvizovat, neměli jsme prostor na vyladění sehrané mašiny. To tak je. Jestli byla letošní sezona něčím charakteristická, tak tím, že jsme skoro na žádný zápas nebyli ve složení, jaké jsme si před sezonou napsali na papír.

Budete u další fáze přestavby?

My jsme si s Liborem Zábranským před play off řekli, jak to bude, a veřejnosti to oznámíme v nejbližších dnech.