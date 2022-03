ONLINE: Boleslav hraje s Plzní, hosty posílá do vedení Dufek

Pondělní duel Bruslařů a Plzně nabídl dva velké obraty. Západočeši nejprve otočili skóre z 0:2 na 3:2, ale v závěru třetí třetiny o vedení přišli, prohráli 3:5 a nabídli soupeři první mečbol.

„Odehráli jsme dobré utkání se špatným koncem,“ povzdechl si hostující kouč Václav Baďouček, který může opět počítat s Tomášem Mertlem. Jednozápasová stopka vypršela také boleslavskému Pavlu Kousalovi.

Naopak Kometa se ve čtvrtém pokračování série s Bílými Tygry musí obejít bez svého klíčového hráče. Disciplinární komise potrestala Petera Muellera za píchnutí hokejkou do rozkroku Jana Šíra.

Brňané doufají, že amerického kanonýra zastoupí někdo jiný. V pondělí se nadmíru dařilo Michalu Krištofovi, který k vítězství poměrem 4:2 přispěl dvěma góly.

„Nám se nepovedly vstupy do třetin. Bylo tam dost šarvátek a potyček, ale i takové zápasy se odehrávají. Chvilkami se to hokejem nedalo nazývat, ale je to play off,“ okomentoval porážku liberecký trenér Patrik Augusta.

Jeho svěřenci mají další šanci na ukončení série. Ve stejné pozici se nachází také Olomouc, která před vlastními fanoušky přetlačila Vítkovice 3:2.

Virózou ovlivnění Ostravané dvakrát srovnali nepříznivý stav, ale na trefu Davida Krejčího z osmapadesáté minutě už nenašli odpověď. „Poslední krok je ten nejtěžší. Ale my už do Vítkovic jet nechceme,“ řekl tahoun Hanáků.