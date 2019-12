Už nejsem do počtu, těší Fryšaru, střelce vítězných gólů Zlína

„Jsem spokojený. Padá mi to, a když vyhráváme, o to je to lepší,“ říká nejmladší útočník extraligových hokejistů Zlína.

Vnímáte, že vaše role v týmu stoupá?

Když to řeknu blbě, tak dříve jsem byl hráčem do počtu. Teď už se ode mě něco očekává. Je to přirozený vývoj.

A teď šéfujete druhému útoku s mazáky Ondráčkem a Kubišem na křídlech.

Před začátkem sezony bych to nečekal. Nastupoval jsem na křídle ve třetí, čtvrté lajně. Jako centr mám větší zodpovědnost. V obranném pásmu je větší zmatek, před bránou jsou tři hráči. Na buly mám také velkou zodpovědnost. Bohužel moje buly zatím nejsou moc dobrá. Snažím se na tom pracovat. Je to o tréninku, o chytrosti. Musíte se dívat, kdo stojí proti vám. Jestli využívá při buly sílu, nebo rychlost a šikovné ruce.

Jak moc si ceníte, že při účasti na ledě máte plus šest bodů?

Docela jsem se tomu divil. Loni to tak slavné nebylo. Letos jdou pluska dobře, minusek je málo. Snažím se hrát důsledně v obraně, abychom nedostávali zbytečné góly. Co se povede v útoku, je plus. Mám větší důvěru trenérů, posílají mě na přesilovky. Doufám, že jim to oplatím.

Je polovina základní části. Vzhledem ke špatnému úvodu sezony musíte být s desátým místem spokojení, ne?

Po startu se všechno jevilo špatně, naštěstí jsme se z toho vzpamatovali. Takže umístění i body bereme.

Proč nevyšel úvod sezony?

Velkou roli sehrálo štěstí. Skoro pořád jsme prohrávali o gól. Chyběl nám jeden krok navíc.

Nastartoval vás návrat trenéra Roberta Svobody?

Byl to nový impulz. Věděli jsme, co od něho čekat. Vrátili jsme se ke hře, která loni fungovala. Důležité bylo, že jsme pod ním vyhráli hned první zápas.

Cítíte, že se extraliga s přímým sestupem změnila?

Jde vidět, že když proti sobě hrají ohrožené mančafty, tak dávají do hry více síly, větší energii. Chtějí vyhrát za každou cenu. Už to připomíná zápasy v play off. Nikdo nic nevypustí. Žádná baráž není a může rozhodovat každý bod.

Máte obavy ze sestupu?

Jsme docela blízko posledního místa, ale spíše se díváme nahoru než dolů.

Po přestávce vás teď čeká nabitý sváteční program. Těšíte se?

Na přelomu roku se bude hrát obden. Popravdě jsem čekal trochu klidnější svátky. Ale jsme profíci, to zvládneme.

Ve středu jedete do Karlových Varů, proti nimž jste v sezoně ještě nebodovali. Je to váš neoblíbený soupeř?

Jejich styl nám úplně nesedí. Jsou rychlí, mrštní, důrazní. Hrají jednoduchý hokej, který jim vychází. Navíc cesta do Varů není moc příjemná. Sedíte přes pět hodin v autobuse, vystoupíte rozlámaní. Ale doufám, že teď to zlomíme.