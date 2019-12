Přijede Kladno. Už ho musíme porazit, burcuje zlínský Ondráček

„Gólům v oslabení bych nějakou váhu nedával, vyplývá to ze situace,“ pousmál se Ondráček před sobotním duelem s Kladnem, který na Zimním stadionu Luďka Čajky začíná v 15.30 hodin. Pro tým PSG Berani Zlín půjde o domácí derniéru s rokem 2019.

Góly vstřelené v oslabení evidentně nepřeceňujete. Proč?

Pokud si dobře pamatuju, podobně úspěšní jsme byli i loni (Zlín v minulé sezoně vstřelil v oslabení osm gólů a byl rovněž nejlepší z celé extraligy - pozn. aut.). Vyplývá to ze situace, kdy se snažíme jít před branku. V Plzni to byla spíš náhoda, protože protihráč to špatně nahrál.

Skóroval jste teprve podruhé v sezoně, na tuto trefu jste čekal bezmála tři měsíce. Potěšilo vás, že střeleckou mizérii jste konečně protrhl?

Jasně. Útočník je na ledě od toho, aby dával góly. Každý je chce střílet, hrát důležité situace a rozhodovat zápasy. Moje výkony nejsou úplně dobré, gólů moc nedávám, tak musím mančaftu pomáhat jinak. Třeba hrou v oslabení.

Zlín odehrál nejvíc oslabení v soutěži. Tušíte, v čem je problém?

Některé zápasy odehrajeme perfektně, že máme dva tři vyloučené. V jiných dostaneme čtyři tresty v útočném pásmu, což je špatně. Stojí nás to spoustu sil, protože někteří kluci chodí na led ob střídání a pak ještě hrají přesilovky. Je to náročné. Musíme to zlepšit. Třeba naposled v Plzni bylo hodně těžké bránit jejich přesilovky.

Ale zvládli jste to a díky tomu bodovali i ve čtvrtém utkání druhé poloviny základní části. Přitom na samém úvodu sezony jste prohráli šestkrát v řadě a propadli se na dno tabulky. V čem vidíte hlavní rozdíl?

V sebevědomí. Uhráli jsme pár zápasů a dostali se výš, než jsme byli na začátku sezony. Sebevědomí a práce se pak odrážejí na výsledcích. Akorát se na této vlně musíme vyvést a sbírat každý bodík. Víme, že když přijde krize, je strašně těžké je sbírat.

Na poslední Pardubice už máte k dobru jedenáct bodů. Je to uklidňující náskok?

Nemyslím si to. Pořád se v tabulce dívám dolů. Samozřejmě, že každý chce hrát play off, a kdyby mi před měsícem někdo řekl, že budeme mít jedenáctibodový náskok na posledního, budu nadšený. Ale teď bych to krotil. Jsou to „tři“ zápasy. Pokud chceme být minimálně v předkole, potřebujeme jako každý rok získat aspoň 70 bodů. Takže je musíme uhrát, abychom tam byli.

K tomu se potřebujete zlepšit hlavně doma, kde jste nejhorší z celé soutěže. Přemýšlíte o tom, proč vám to ve známém prostředí nejde?

A přitom venku jsme druzí. Radši bychom byli, aby to bylo naopak, abychom potěšili fanoušky, kteří chodí v hojném počtu a fandí nám. Ale někdy to tak je. Nic nevypouštíme, snažíme se bojovat. Pak je to o tom, jestli to zvládneme a vyhrajeme.

Domácí bilanci si můžete zlepšit proti Kladnu.

Je to tým, který je v tabulce kolem nás, a s takovými mančafty nemůžeme prohrávat čtyřikrát za sezonu. Musíme se nachystat a urvat body.

Stadion bude plný a těší se na Jaromíra Jágra, i když jeho start je krajně nejistý. Přál byste si, aby nastoupil?

Užil jsem si to, když přijel poprvé během výluky NHL. Vyhráli jsme, byla to pecka. Teď už to tak neberu, není to nic speciálního. Přesto klobouk dolů před ním, že se v tolika letech připraví a je pořád schopný hrát. Když nastoupí, dáváme si bacha, protože víme, co dokáže.