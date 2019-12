Štěpánek má za sebou premiéru v Třinci: Snažil jsem se na to nemyslet

Kdy to pro vás bylo nejnáročnější?

Třeba ve druhé třetině jsem moc zákroků neměl, ale dostal jsem gól. Tam mi nebylo úplně nejpříjemněji.

Překvapila vás střela Austina?

Byla to šlupka, to zase jo. Nějak mi puk proletěl pod vyrážečkou. Myslel jsem si, že ho mám. Ale neměl. Škoda.

Byla to vydařená premiéra?

Nakonec jo. Ale nebyl to úplně učesaný hokej. Spíš bojovný. Kladno přijelo bránit, bylo to těžké. Nemohli jsme se moc prosadit. Opticky jsme možná byli dvě třetiny, snad i víc, na puku, ale ve třetí třetině Kladno přidalo, několikrát nám docela zatopilo. Ale ubránili jsme se. I v oslabení.

Po dvou třetinách byl stav 1:1. Nepřekvapilo vás, že místo toho, abyste na soupeře vletěli, tak vás Kladno přehrávalo?

Čekal jsem, že na ně vletíme a dorazíme utkání do vítězného konce. Na druhou stranu jsem si aspoň v poslední části zachytal, střely už tam byly a dostal jsem se do toho. Bylo to lepší, než abych tam celou třetinu stál a oni ujeli dva na jednoho.

Měsíc a půl jste nechytal extraligu. Jak jste se cítil?

Pomohly mi dva zápasy ve Frýdku-Místku (partnerský klub Třince – pozn. red.) minulý týden. Pauza nebyla tak dlouhá.

Měl jste pozici o to těžší, že na vás nešlo moc střel?

Jak říkáte. Tušil jsem, že Kladno nepřijede nás nějak přehrávat a hodně střílet. Vysloveně čekali na brejky a šance. Nebylo to pro mě ideální, ale jakž takž jsem se s tím popral.

Vašeho bývalého spoluhráče z Pardubic Marka Hovorku jste v utkání vychytal, ale nájezd proměnil.

Jo, dal mi to mezi nohy. To nikdy v Pardubicích nedělal. Čekal jsem všechno, ale tohle ne.

Oba góly vám při nájezdech dali mezi betony, že?

Oni nic nevymýšleli, všechno vystřelili, žádná klička. Pochopil jsem, že jdou tímto směrem. Ale dva góly na nájezdy mezi nohy jsme dlouho nedostal. Při tom prvním mi střela brnkla o hokejku, při druhém o beton. Bod navíc ale máme my.