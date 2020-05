Pakt Hradce s Kolínem na spadnutí, přichází hráč pro oba kluby

I proto, že Mountfield definitivně dolaďuje svoji spolupráci s prvoligovým nováčkem z Kolína, v němž by se Veselý měl stát jednou z útočných opor. „Spolupráce s Kolínem je příležitost i pro některé naše hráče, kteří doposud působili v jiných klubech, říct si o šanci v našem mužstvu. Honza Veselý, který by měl patřit k tahounům prvoligového nováčka, toho je příkladem,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Mountfield v minulých dvou sezonách spolupracoval s druholigovým Vrchlabím, kterému pomohl k postupu do 1. ligy. Klub z Krkonoš se ale letos pod vlivem svého mecenáše Petra Dědka dohodl na spolupráci v Pardubicích a Hradec musel hledat náhradu.

„Velkou výhodou Kolína pro nás je výborná dojezdová vzdálenost, která umožní trenérům intenzivněji sledovat naše mladé i některé nadějné kolínské hráče v zápasech. Hráčům našeho širšího kádru na hranici extraligové sestavy umožní vhodné zápasové vytížení,“ míní hradecký manažer.

Zanedlouho šestadvacetiletý Veselý strávil většinu mládežnických let v sousedních Pardubicích, ale před šesti lety zamířil do pražské Slavie. V letech 2016 až 2018 byl hráčem Mountfieldu, ve druhém roce hrál především v prvoligových Litoměřicích. Na další sezonu se vrátil do Slavie, kde se mu bodově dařilo. Stejně tak v sezoně minulé, kdy byl jednou z útočných opor českobudějovického Motoru na cestě do nejvyšší soutěže.

Přestože tam zaznamenal přes třicet kanadských bodů, nakonec se v klubu extraligového nováčka nové smlouvy nedočkal. Proto se na ní dohodl s Mountfieldem s tím, že by měl vypomáhat prvoligovému Kolínu a být připraven naskočit také v extraligovém týmu.