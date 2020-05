Asociace dala Hradci ultimátum kvůli Žejdlovi. Šidlík po dohodě končí

Začátkem května vyřešila smírčí komise českého hokejového svazu výpovědi Hradce Šidlíkovi a Žejdlovi - zamítla je, klub podle ní neprokázal, že by na výplaty neměl finance.

V tiskové zprávě asociace nově ve středu uvádí, že Šidlík se s Hradcem domluvil na „řádném vypořádání platné smlouvy“ a přistoupil na poměrné snížení finančních odměn. Hradecký manažer Aleš Kmoníček iDNES.cz potvrdil, že Šidlík v klubu končí: „Nezůstává, ale nepůjdeme s ním do soudního sporu.“

U Žejdla je situace složitější, asociace uvádí, že Hradec mu smlouvu vypověděl opětovně. „Zástupci klubu nejsou ochotni hledat kompromisní řešení,“ píše.

„To není pravda,“ reaguje Kmoníček. „Kompromis jsme panu Zbořilovi (Libor Zbořil, prezident CAIHP) navrhovali, vyměnili jsme si několik mailů a řešení jsme hledali, ale nedošli jsme ke shodnému závěru. Víc k tomu říct nemůžu.“

Hráčská asociace zároveň dala klubu ultimátum do středy 20. května do 12 hodin, aby využil poslední pokus o nalezení smíru. Pakliže tak neudělá, případ dá opět ke smírčí komisi. Tam už míří spor ohledně Oscara Eklunda, asociace podnět podala proto, že klub podle ní dál trvá na původní výpovědi.

„Považuji za úspěch, že byli zástupci Hradce ochotni jednat o smírném řešení této nepříjemné situace. Z výsledku jsem však rozpačitý, klub stále hledá možnosti, jak se vyhnout plnění svých povinností a současnou složitou situaci neadekvátně přenést pouze na některé jednotlivé hráče. Nemůžeme to nechat bez odezvy,“ píše prezident asociace Zbořil. Klub podle něj nerespektuje rozhodnutí svazu.



Smírčí komise začátkem května vysvětlila, co jí vadilo. Klub podle ní neprokázal, že by nemožnost dostát výplatám vznikla výlučně vůči několika hráčům. Pochybnosti měla i ohledně toho, že klub ve stejné době uzavřel nové závazky s jinými hráči.

Na to reagoval hradecký advokát David Jaroš v rozhovoru: „Pak by logika zněla tak, že by klub měl povinnost využít výpověď vůči všem hráčům. Jinými slovy by měl povinnost se všech hráčů zbavit.“