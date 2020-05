Hokejové léto vyplní Hradci pohár, přinese také derby

Čeká na něj totiž pohárová soutěž, která se bude hrát pod názvem Generali Česká Cup, do níž je přihlášeno všech čtrnáct extraligových mužstev a z 1. ligy Kladno a Přerov.

„Bereme tento turnaj jako nejvhodnější možnou přípravu pro letošní sezónu, kdy nám současná situace neumožňuje naplánovat naše tradiční přípravná utkání s mužstvy ze zahraničí,“ uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.



Šestnáct celků je rozděleno do skupin po čtyřech, Hradec zapadl do skupiny C, v níž se utká s brněnskou Kometou, Olomoucí a hlavně s rivalem z Pardubic.

V základních skupinách budou hrát celky dvoukolově každý s každým, každý tým tedy odehraje šest duelů. První dva z každé skupiny postoupí do play off, rozhodnuto bude nejpozději 22. srpna. Čtvrtfinále (23. a 25. srpna), semifinále (1. a 9. září) i finále se budou hrát na dva zápasy - doma a venku.

Hradec by měl do turnaje vstoupit 4. srpna zápasem na ledě Olomouce, derby jsou naplánována na 11. srpna v Pardubicích a o dva dny později v Hradci, přesné termíny ale mohou ještě doznat změn.

Pohár se hrál už v letech 2000 až 2003 a 2007 až 2010 a byl rovněž přípravou na novou sezonu. Vítěz získá od generálního partnera extraligy společnosti Tipsport prémii ve výši jednoho milionu korun a poražený finalista polovinu.