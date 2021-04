Sparta to bude mít těžké. A Boleslav půjde do finále, věří Tlustý

Málo se to ví, ale Mladá Boleslav v základní části Třinec čtyřikrát porazila. Hraje to roli?

Mně se boleslavský hokej strašně líbí. Nemají žádné hvězdy, ale předvádí zajímavý styl. Zrovna jsem se o tom bavil s kamarády a říkal, že bych jí přál, aby Třinec potrápila, nebo dokonce vyřadila, protože si to za svůj herní projev zaslouží.

Čím vás Boleslav uchvátila?

Tým šlape, ukázal to proti Pardubicím, které byly rozjeté z předkola. K ničemu je nepustili. Na tu sérii jsem hodně zvědavý. Samozřejmě ale musíme vnímat kvalitu Třince, která je ohromná.

Na čem bude záležet?

Jak Třinci zachytají gólmani. Musím říct, že ve čtvrtfinále chytal Kacetl výborně. Bude to zajímavé a bude se na co koukat.

A série Sparta - Liberec?

Bude to také vyrovnané. Sparta má trošku kvalitnější mužstvo, ale na Liberci se mi zase líbí, jak bruslí, jakou má dynamiku a tah do brány. Budou to zkrátka dvě vyrovnané partie.

Bude pro Liberec nejdůležitější, aby po zápasech v Praze neprohrával 0:2? Vidíte to jako klíčový moment série?

Samozřejmě. Každé vítězství v semifinále je hrozně znát. Kdyby si přivezli jednu výhru z Prahy, tak by za ni byli šťastní a série by dostala úplně jinou šťávu. Doma je to zase něco jiného, i když budou strašně chybět diváci. Ale na to už jsou kluci zvyklí. Pro Liberec bude opravdu klíčové, aby hrál vyrovnané partie v Praze.

Michal Birner říkal, že musí podat výkony na hranici svých možností. Bude to spíš o Liberci, jak semifinále zvládne? Čeho se má chytit, jak jít na Spartu?

Liberec je ohromně houževnatý. Musí hrát pospolu a neustále napadat sparťanské obránce, aby neměli čas rozehrávat. Sparta má strašně silný útok, takže se k nim nesmí dostávat puky. Liberec tohle umí, protože je neskutečně dobře nabruslený, hraje chytře. To by na Spartu mohlo platit, i když s tím bude samozřejmě počítat a bude vymýšlet, jak soupeře přehrát.

Jaký hokej čekáte od Sparty?

Bude hrát pospolu už od rozehrávky, aby šla dopředu v jedné vlně. Přesto si myslím, že Liberec má v tomhle šanci. Když bude dobře napadat, půjde po nich, každý se bude dobře zastupovat, tak nepustí Spartu do přechodu z obranného do středního a následně ani do útočného pásma.

Jak tuhle sérii tipujete?

Já si myslím, že to bude na sedm zápasů a v rozhodujícím to Sparta udolá. Ale je to odhad, bude to těžké. Těším se hlavně na Mladou Boleslav, která ještě neprohrála. Uvidíme, jestli je jedna prohra může položit. Třinec má zkušenější tým a větší hvězdy, takže si možná dovolí víc. Přesto tipuju, že Boleslav vyhraje 4:2.

Úvodní sobotní duely online Třinec - Boleslav, od 15 hodin

Sparta - Liberec, od 17 hodin

Komu v Boleslavi přejete?

Hrál jsem s Martinem Ševcem a Pavlem Paterou, který mi strašně pomohl na začátku kariéry, kdy mi dělal kapitána. Byl to můj vzor. Přál bych mu, aby na trenérském postu udělal úspěch.

Může u Třince hrát roli motivace za Petra Vránu, kterému se stala rodinná tragédie? Ten tým navenek vypadá, že drží pospolu.

Je to těžká situace pro celý klub, nejenom pro Petra. Může je to semknout. Tým na to nemyslí, ale v podvědomí to tam prostě je a všichni makají pro Petra i jeho rodinu. Ale já bych upozornil, jak táhne za jeden provaz Mladá Boleslav. To je v play off hrozně důležité. Boleslav by podle jmen nikdo nefavorizoval, ale podle stylu a výkonů jí fakt věřím.

Navíc to vypadá na dobrou chemii mezi hráči a trenéry. Je to tak, že si Pavel Patera a Radim Rulík sedí s týmem, který pro ně maká?

Samozřejmě, tohle je také hrozně znát. Trenérské štáby ve všech čtyřech týmech jsou velice silné a hráči za nima jdou. Klukům se pod nima hraje dobře. Pavel Patera je nesmírně upřímný a skvělý člověk a Radim Rulík je dobrý trenér. Tam to sedlo. Proto tým šlape, důvěřujou si a dělají to jeden pro druhého.