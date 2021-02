Sparta nezpomaluje. A vyhlíží souboj nejlepších o první místo s Třincem

Jen to bude v okleštěných sestavách, neboť hlavní kouč české reprezentace Filip Pešán povolal na Švédské hry tři hráče z Třince (obránce Davida Musila a útočníky Michaela Špačka a Matěje Stránského) a dva ze Sparty (beka Davida Němečka a útočníka Davida Tomáška).

To a absence fanoušků v O2 areně budou zřejmě jedinými kaňkami na jinak atraktivním duelu dvou dominantních celků. Sparta z 42 zápasů prohrála jen třináctkrát, Třinec ze 41 utkání dvanáctkrát, oba tak na ostatní drží slušný náskok.

Sparta, 42 zápasů, 88 bodů Třinec, 41 z., 87 b. Mladá Boleslav, 41 z., 77 b. Liberec, 41 z., 76 b.

„Těšíme se na to, bude to dobrý souboj,“ tuší sparťanský kouč Josef Jandač. „Soupeř přijede z daleka, ale i my máme teď zápasy prakticky obden, v pátek nás navíc před odjezdem domů z Ostravy o hodinu zdržela dopingovka.“



V 52zápasové základní části to v úterý nebude jejich poslední měření, Třinec na Spartu přijede ještě jednou 28. února. Šance na reparát bude, nelze ale pochybovat, že už nynější výsledek hodně napoví, kdo by v play off mohl být největším favoritem. Tím spíš, pokud si Třinec poradí i bez svých tří extra důležitých členů sestavy.

Na druhé straně, pražskému klubu chybí zranění beci Piskáček, Pavelka a Jurčina. Povolaného sparťana Němečka by mohl nahradit v neděli odpočívající zkušený Ondřej Němec.

„Nesmírně těžký duel, v obou předchozích zápasech to hodně jiskřilo, teď to nebude jinak. Takové zápasy jsou nejlepší,“ říká 25letý sparťanský bek Tomáš Dvořák. Ten v neděli proti Pardubicím přispěl k výhře dvěma góly, což se mu v extralize ještě nepodařilo.

V úterý bude moct přidat další. „Sezona se pomalu začíná lámat,“ ví Dvořák.