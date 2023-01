Slavný návrat po propíraném odchodu. Hradec s angažováním Chalupy neváhal

Avšak vedení hradeckého klubu ve svízelné situaci vyvolané řadou zranění při angažování útočníka Matěje Chalupy neváhalo.

„Kabina ústy kapitánů jeho příchod posvětila. A ani bychom si nedovolili přivést ho bez názoru kabiny,“ uvedl k třaskavé diskusi mezi fanoušky na klubovém webu generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Chalupa odešel před necelými třemi lety z Hradce se smlouvou s Chicagem v kapse. Nyní se vrací jako hráč, jenž je ve zdaleka jiné pozici. Ze snu o NHL mu nakonec nebylo nic, po rychlém návratu ze zámoří to v jednu chvíli dokonce vypadalo, že pro něj bude moc i extraliga.

V Hradci však dostal příležitost k návratu. „Určitě nezvládl situaci s odchodem do NHL a především s návratem. To však neznamená, že zapomněl hrát hokej,“ poznamenal manažer.

Útočník, jenž si odchod do zámoří zasloužil výbornou sezonou, v níž Hradec táhl až do finále Ligy mistrů, to ukázal hned v prvním zápase. Jen den poté, co opustil Litvínov, se postavil do prvního hradeckého útoku a byl vidět. Dokonce k výhře 3:0 nad Karlovými Vary přispěl jedním gólem, svým v této sezoně, v níž hokejově putoval doslova od čerta k ďáblu, teprve druhým. Vedle Litvínova totiž už stačil obléknout dres Karlových Varů a prvoligové Slavie Praha.

„Procestoval jsem toho hodně a už nikam jinam nechci. Chtěl bych zůstat tady. Snad budu odvádět to, co jsem odváděl dříve,“ připomněl čtyřiadvacetiletý útočník tři hradecké sezony, z nichž tu poslední měl obzvláště povedenou. „Ještě v neděli jsem hrál v Ostravě s Litvínovem, do Hradce jsem se přesunul v pondělí. Možná je ale lepší do toho rovnou skočit, než se nějak rozkoukávat,“ podotkl k rychlé změně.

V dalších dnech a týdnech bude chtít předvádět takové výkony, aby si pozici v sestavě udržel i po případném vyprázdnění současné hradecké marodky, která vedení Mountfieldu dovedla k nutnosti jednat. V zápase s Karlovými Vary totiž v sestavě chyběli dva stabilní obránci a hned pět útočníků. Chalupa si toho je vědom: „Musím makat, bojovat o místo. Nemám nic jistého, tak se tady budu snažit udržet. Snad se to odrazí k lepšímu.“