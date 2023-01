Vlna zranění je zpátky: Musíme to zvládnout, říká hradecký manažer

Tým kouče Tomáše Martince znovu jen těžko lepí dohromady sestavu a na výsledcích se to začíná projevovat. Po páteční porážce 1:4 v derby v Pardubicích Mountfield včera prohrál 1:3 i v Liberci, a na vítězství tak už čeká čtyři zápasy. I proto, že marodka v kádru znovu nabrala na intenzitě. „Je to opravdu neskutečné, ale musíme to zvládnout,“ posteskl si při pohledu na aktuální seznam marodů Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

V neděli v Liberci trenérům z obrany sice chyběl jen dlouhodobě zraněný Gaspar, ale útočníků skoro na dvě řady: Smoleňák, Zachar, Okuliar, Kevin Klíma a Pilař, v pátek v Pardubicích to nebylo o moc lepší. I proto se znovu dostávají ke slovu buď hráči z prvoligového Kolína, či nadějní mladíci.

„Na to nesmíme koukat, musíme jet dál, víme o zraněných, že nebudou,“ komentoval situaci týkající se absencí hráčů útočník Radovan Pavlík. „Sestavu jste viděli, bylo v ní spousta kluků z Kolína, kteří se snaží, ale je potřeba, aby víc hráli na hranici svých možností,“ doplnil jej Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Martince. Mountfield vyrazil do Liberce s tím, že po páteční porážce v derby v Pardubicích zkusí bodovat. První ránu do tohoto předsevzetí ale dostal už po necelé minutě, kdy poprvé inkasoval. ‚Bohužel hned první střídání určilo ráz zápasu,“ posteskl si asistent Svoboda.

Hradci poté nevycházelo nic, v první třetině inkasoval ještě jednou, na začátku poslední potřetí. Pak zaujal tím, že už více než jedenáct minut před koncem základní doby trenéři odvolali brankáře a zkusili zápas zdramatizovat při power play. „Byl to risk, chtěli jsme to zkusit,“ uvedl asistent Svoboda. „I mě to překvapilo, byl to risk, který nevyšel,“ poznamenal gólman Růžička.

Že by úplně nevyšel, se ale říct nedá, minutu a deset vteřin před koncem přece jen Hradec snížil, trefil se mladík Lang. Na body to ale zdaleka nestačilo. „Hlavně proto, že nám utekl začátek, brzy jsme dostali dva góly a pak už je to těžké,“ zvlášť v Liberci,“ posteskl si Radovan Pavlík.

Náprava? Možná už zítra, kdy do Hradce přijedou Karlovy Vary.