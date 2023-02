Pauza před vrcholem? Hokejový Hradec vyhlíží návraty marodů

„Věřím, že se do plného tréninku už vrátí Michael Gaspar, Oliver Okuliar, Radek Pilař i Marek Zachar. Snad už by po pauze mohli naskočit i do zápasů,“ uvedl kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec po zatím posledním zápase, v němž Mountfield porazil brněnskou Kometu.

I v tomto zápase mu chybělo pět dlouhodobě zraněných hráčů. O čtyřech už byla řeč, všichni se budou připravovat na to, aby se příští týden mohli k extraligovým zápasům vrátit, tým je bude potřebovat. Včetně pondělní dohrávky s Třincem ho totiž čekají během sedmi dnů hned čtyři zápasy.

S velkou pravděpodobností se nezvykle nabitý týden nebude týkat kapitána Radka Smoleňáka, jenž absentuje od druhé poloviny listopadu, tedy už přes dva měsíce. „U něj je to ještě na trochu delší čas, ale také pomalu začíná trénovat,“ poznamenal kouč Martinec.

Jen pro ilustraci: Gaspar hrál poslední extraligový zápas na konci září, Zachar před vánočnímu svátky, Okuliar na začátku ledna. A tak jen Pilař s třítýdenní pauzou může mluvit o tom, že se vrátí rychle, i když i to v tuto chvílí čítá šest zápasů, v nichž chyběl.

Právě řada dlouhodobých absencí, s nimiž se tým na rozdíl od loňské sezony potýká v té letošní téměř stále, se podle Martince podepisuje na programu současné pauzy, poslední před finišem základní části, který pro Hradec znamená osm zápasů.

„Nejprve přijde odpočinek, protože jsme dlouhou dobu hráli v pár lidech, měli jsme spoustu zraněných. Pak se pustíme znovu do práce, které nás čeká opravdu hodně. Vrchol sezony se blíží. Budeme pracovat na tom, abychom byli pořád lepší,“ plánoval po nedělním zápase s Kometou, po kterém Mountfieldu patří 6. místo, i když má jeden neodehraný zápas oproti konkurenci.