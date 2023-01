ONLINE: Ukončí Třinec nepříznivou sérii? Kladno hostí Kometu, Vítkovice vedou

Oceláři naposledy slavili před dvěma týdny proti Kometě (6:1) při utkání pod širým nebem v Bratislavě. Od té doby na bod čekají, během zmíněné série přišli o třetí místo v tabulce, navíc skórovali pouze třikrát.

„Měli jsme super zápasy, kde nám padalo všechno, teď se trápíme. Musíme hru zjednodušit, přidat černou práci a dát i špinavé góly,“ nabádá útočník Libor Hudáček.

Další šanci dostávají Slezané na ledě jedenácté Energie, která je nejhorším domácím celkem soutěže. V posledních pěti duelech před vlastními fanoušky však čtyřikrát zvítězila. Nyní se musí obejít bez dvou beků – disciplinárně potrestaného Tomáše Havlína a zraněného Michala Plutnara.

Se šňůrou čtyř porážek se podobně jako Třinec potýkal až do úterý Hradec, který si reputaci vylepšil doma právě proti Varům (3:0).

Tentokrát se Mountfield vydává do Vítkovic, ve vzájemných zápasech zatím pokaždé platilo, že hosté odjížděli s prázdnou. „Musíme ale být na pozoru. Hradec je bruslařské mužstvo a zdobí ho týmové pojetí hry. Pořád je v boxu pěti hráčů, který se pohybuje stejně po celém hřišti. Je dobrý nejen v přesilových hrách, ale i nebezpečný v oslabení. Je to opravdu komplexní tým,“ varuje kouč stabilně hrajících Ostravanů Miloš Holaň.

I poslední Kladno výhru vyhlíželo čtyři zápasy, v úterý přemohlo Liberec (3:2) a nenechalo si víc utéct týmy před sebou. Přesto za předposledními Budějovicemi zaostávají Rytíři o čtyři body a i po pátku zůstanou na dně pořadí.

Ještě další dva body k dobru má jejich páteční sok z Brna, který – jak jinak než po čtyřech prohrách v řadě – zdolal v důležitém souboji Budějovice 5:2. Za dvaadvacet posledních utkání ambiciózní Kometa zapsala teprve pátou výhru.

Motor se střetává s Mladou Boleslaví, které se pod novým trenérem Jiřím Kalousem daří sbírat body. „Musíme si ohlídat jejich protiútoky, mají v týmu samé výborné bruslaře a dobrý přechod,“ upozorňuje kouč David Čermák.

Ten může do ofenzivy opět počítat s 41letým veteránem Tomášem Čachotským, který v mužstvu hostuje do konce sezony z Jihlavy výměnou za Václava Karabáčka. Bruslaře pak opustil útočník Matyáš Kantner, jenž se vydal do finského Kuopia. Z Oulu zase přišel člen stříbrné dvacítky – obránce Aleš Čech.

Páteční program doplní ještě severočeský souboj mezi Libercem a Litvínovem. Sedmí Bílí Tygři z předcházejících šesti utkání sebrali jen dvě výhry, dvanáctá Verva proti nim zakončí čtyřzápasové putování po stadionech soupeřů, z nějž zatím vytěžila pět bodů.

Vedoucí Pardubice si kolo předehrály ve čtvrtek proti Plzni, kterou udolaly 4:3 a vychutnaly si sedmou výhru za sebou. Zbylé utkání mezi Spartou a Olomoucí se odehraje 28. února.