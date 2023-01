Třinec zažívá bídu. Kouč má recept: jednoduchost, poctivost, zodpovědnost

Třinečtí prožívají nejbídnější část dosavadního průběhu nejvyšší domácí soutěže. Čtyřikrát za sebou prohráli i na jejím startu, ale to urvali aspoň jeden bod.

Jak z nynější bídy ven?

„Poctivou prací. Každý zápas musíme odhrabat, odedřít, hrát v něm zodpovědně, soustředěně. A musíme se snažit hrát jednoduše,“ odpověděl třinecký trenér Zdeněk Moták. „Ty minulé prohrané zápasy nebyly od nás úplně špatně, ale nabízíme soupeři prostor a šance, zatímco my střílíme góly těžce. I když máme vyložené příležitosti, odkrytou bránu, branku nedáváme. Takže potřebujeme jednoduchost, poctivost, zodpovědnost.“

3 góly pouze nastříleli hokejoví Oceláři Třinec v minulých čtyřech extraligových zápasech, které prohráli.

Útočník Libor Hudáček souhlasí, že musejí hru zjednodušit. „Měli jsme super zápasy, kde nám padalo všechno, ale teď se trápíme. Musíme přidat černou práci, a pak to přijde,“ řekl.

„Je to každodenní boj,“ dodal brankář Marek Mazanec. „Ale nesmíme spouštět paniku. Na začátku sezony jsme byli v podobné situaci a vyhrabali jsme se z toho a jen tím, že jsme nepanikařili. Každý šel ráno do práce, dávali jsme do toho všechno, a ono se to zlomilo. Ten recept musí být stejný i tentokrát.“

Do konce základní části zbývá 12 kol. Mohl být úterní zápas Ocelářů s vedoucími Pardubicemi, který ztratili 0:4, také soubojem o sebevědomí před play off?

To jak pardubický trenér Radim Rulík, tak třinecký Zdeněk Moták odmítli. „Ještě je před námi celá čtvrtina základní části, takže se může stát cokoli,“ upozornil Moták.

Nejbližší tři kola odehrají Oceláři na ledě soupeřů – v pátek v Karlových Varech, v úterý ve Vítkovicích a 3. února v Brně.

„Mně je osobně jedno, zda hrajeme venku, nebo doma. Samozřejmě si vážím podpory našich lidí, kteří chodí v hojném počtu a fandí až do konce a i na výjezdech jsou s námi. My jsme doma všude,“ usmál se Marek Mazanec.

Třinečtí se navíc stále potýkají s marodkou. Hráče sráží viróza i zranění. S Pardubicemi nedohrál nejlepší střelec týmu Marko Daňo. Z útočníků je mimo Tomáš Marcinko, který je pověstný důrazem v předbrankovém prostoru soupeře, a od začátku sezony kvůli operovanému zápěstí chybí kapitán Petr Vrána. Ze hry vypadl i mladý Samuel Buček a ze stabilních obránců Marian Adámek, Jan Jaroměřský a Jan Zahradníček.

„Ty absence jsou znát, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Každý tým má něco. Pardubice u nás také nebyly podle mě v plné sestavě, také mají pár kluků s rýmičkou. Když přijdeme na zimák, musíme do hry dát sto procent,“ zdůraznil Marek Mazanec.

Oceláři mají před sebou duely nejen o sebevědomí, ale i o to, aby uhájili nejhůře čtvrté místo a tím i přímý postup do čtvrtfinále.

„Toho jsme si vědomi,“ řekl Libor Hudáček. „Extraliga je vyrovnaná, ale musíme ty nynější prohry zlomit.“