Brízgala, nový hrdina Kladna: Už nejsem vystresovaný, Bow není ukřivděný

„Vážím si důvěry od trenérů, dávají mě do brány i v hodně vypjatých utkáních. Jsem za to strašně rád. Zápasů je mnohem víc, než jsem na začátku sezony doufal,“ děkuje čtyřiadvacetiletý gólman, který v úterý vychytal výhru 3:2 nad Libercem.

V novém roce naskočil od začátku v sedmi z devíti střetnutí, přitom na podzim plnil spíš roli dvojky a pendloval mezi extraligou a první ligou. V ní vypomáhal Prostějovu a Slavii.

„S každým zápasem cítím, že získávám zkušenosti, přelom přišel kolem Vánoc. Chytá se mi díky tomu klidněji, nejsem tak vystresovaný,“ líčí.

Rodák z Prahy se po loňské vydařené sezoně v prvoligové Porubě stal hráčem Sparty, která ho ovšem obratem poslala hostovat do města oceli. V Kladně není Brízgala poprvé, Rytířům pomohl v tandemu s Lukáškem Cikánkem k návratu do extraligy v ročníku 2019/20.

Nedávno vychytal svoji první nulu v nejvyšší soutěži, když vynuloval střelce vítkovického lídra. Trápil i rozjeté Pardubice. Byť porážce nezabránil, jeho parťák Martin Kehar se mu klaněl: „Podal fenomenální výkon, smekám, neskutečný! Mrzí mě, že jsme tam byli občas jak namalovaní, protože chudák kluk ze sebe vydal duši.“

Chválu nejen z kabiny, ale i od fanoušků si milovník sushi užívá. „Moc mě to těší. Jakákoli chvála a důvěra je fajn, ale nechci, aby mi to stouplo do hlavy. Chci zůstat na zemi. Teď mám dobré období a doufám, že mi to vydrží,“ mluví pokorně.

Chytat za nejpropustnější defenzivou soutěže není žádný med, proto ani statistiky kladenských brankářů nepatří na vrchol žebříčku. Brízgala svoji úspěšnost zákroků vytáhl na 90,8 procenta, zatímco o tři roky starší Bow ji má 88,5 procenta.

Kladenský brankář Landon Bow inkasuje gól.

Podle Brízgaly přijal kanadský brankář výměnu rolí bez problémů. „Myslím, že to bere v pohodě, nestěžoval si, nic mi neříkal. On je hodný kluk, není ukřivděný nebo že by kopal okolo sebe. To jsem ještě nezažil. Sedíme si, jsme dobrá dvojice,“ míní mladší z brankářů. „On je dobrý parťák, podržíme se navzájem při dobrých i špatných zápasech. Hlavně psychicky, protože konkrétní věci řešíme s trenérem brankářů. Není to tak, že by Bow bojoval za každou cenu, že by musel chytat on.“

Být v týmu Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance znamená pro Brízgalu i tréninky s legendami. „Střídavě se trápíme. Někdy má lepší den Jágr, někdy já. Je výzva si proti němu zachytat, to samé Pleky,“ usmívá se vousem zarostlý gólman. „A co vidím z brány při zápasech, tak Jágr se v útočném pásmu dokáže udržet na puku, rozdat super nahrávky i střely.“

Ani Brízgalovy čarodějnické kousky, ani Plekancovy branky a body, ani Jágrův comeback zatím Kladno nevytáhly do bezpečného pásma extraligové tabulky. „Není příjemné být poslední, ale holt jsme si tohle povolání jako malí vybrali, tak s tím musíme pracovat. Doufám, že nás výhra nad Libercem nastartuje. Situaci jsme si zkomplikovali sérií porážek, teď už si nemůžeme dovolit prohrát s nikým, každý bod se počítá.“

I každý úspěšný zákrok. Brízgala jich v letošní extralize předvedl už téměř pět stovek. Kolik jich přidá v pátek doma proti Kometě?