Červený nesplnil testy, tak mu Hradec krátil odměny. Teď část vrátil

Svaz Českého hokeje poslal ve středu obecnou a velmi nekonkrétní zprávu o dohodě mezi Hradcem Králové a Rudolfem Červeným. Strany se dohodly na narovnání a klub vzal zpět žalobu podanou proti rozhodnutí smírčí komise svazu ze dne 12. března 2020, která klubu uložila povinnost uhradit „spornou“ částku z hráčské smlouvy.

Jenže o co vlastně jde?

Podrobnosti chyběly, ty doplnil až hradecký právník Jaroš: „Hráčská smlouva obsahuje ujednání o tom, že pokud hráč nesplní fyzické testy, krátí se mu základní odměna.“

Testy jsou podle Jaroše dva, při každém nesplněném se hráči krátí deset procent od doby, kdy jím neprojde. Hokejista tak může přijít až o dvacet procent základní odměny. U Červeného mělo jít o testy v období mezi srpnem 2019 a lednem 2020, pak už 30letý útočník odešel do brněnské Komety.

„Nějakou část testu nesplnil. Jak, to říkat nechci, ale rozdílný názor měli hráč a klub na to, odkdy a jakým způsobem mají účinky (krácení odměny) platit,“ popisuje Jaroš. „Smírčí komise dala nejdříve za pravdu hráči, ale klub to chtěl nechat přezkoumat soudem, proto v dubnu 2020 podal žalobu. Spornou částku zatím složil soudu.“

Až před něj to nedošlo, strany se dohodly mimosoudně. „Ale částku bych nerad specifikoval. Odměny hráčů není zvykem zveřejňovat, na tom jsme se v klubu nedohodli,“ říká Jaroš.

Z dřívějšího výsledku smírčí komise i nynější dohody o vyplacení sporné částky vyplývá, že uspěl Červený, nikoliv klub. Nicméně většina detailů na podrobnější popis zůstává tajná.

Už lednový odchod Červeného provázely silné emoce. V létě podepsal víceletý kontrakt, šestnáct bodů po třiceti zápasech ovšem klubu nestačilo. Je nutné dodat, že Červený se zranil před vánočními svátky a přišel o měsíc hokeje.

„Ruda přišel do týmu jako rozdílový hráč a byl nadstandardně finančně ohodnocen,“ nenechal se obměkčit hradecký boss Miroslav Schön. „Naše očekávání nesplnil, poměr cena a výkon nebyl v rovnováze, a proto se vedení několikrát s Rudou, a poté i s jeho agentem, sešlo, aby společně našli kompromisní řešení v motivační úpravě platu. Bohužel Ruda neprojevil sebemenší sebereflexi.“



Červený následně odešel do Komety, kde stihl před ukončením sezony šest zápasů. Od května má nové angažmá, s Patrikem Bartošákem odchází do finského celku Pelicans Lahti.

Také není jediným hráčem, s nímž Hradec vedl spor. Kvůli vypovězeným smlouvám se musel dohodnout na financích například s Petrem Šidlíkem, koncem května mířil ke smírčí komisi případ Oscara Eklunda, ještě vyhrocenější je situace okolo Lukáše Žejdla.