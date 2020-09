Sudí se ukvapil, ale Grígerův nájezd uznal správně, vysvětluje Šindler

Duel čtvrtého kola rozhodovaly za stavu 3:3 samostatné nájezdy. Ve druhé sérii vyrazil hradecký brankář Marek Mazanec vyrážečkou Grígerův pokus nad sebe a rozhodčí Tomáš Micka v tu chvíli rozpažil ruce na znamení, že Gríger svou šanci neproměnil. Jenže puk se vrátil na led a doskákal za nicnetušícího Mazance až do brány.



Rozhodčí gól po poradě uznali (Liberec ovšem nakonec stejně prohrál).

Šindler v úterý potvrdil platnost gólu: „Branka byla uznána správně, neboť kotouč se po dopadu na ledovou plochu a následném odrazu dostal celým objemem za brankovou čáru. Skutečnost, že se po zákroku brankáře zprvu pohyboval zpět, nehraje roli, neboť se tak stalo bez přičinění Grígera. Dráha kotouče, jakkoli neobvyklá, nepředvídatelná a kuriózní, nebyla v rozporu s pravidly.“

Zároveň ale připustil, že prvotní Mickova reakce rozpažením rukou byla předčasná.

„Já viděl rozhodčího, jak roztáhl ruce, tím pro mě nájezd skončil. A najednou byl gól uznaný,“ divil se po utkání překvapený Mazanec.



„Na rozhodčí apelujeme, aby s rozhodnutím vyčkali, až je trestné střílení opravdu ukončeno,“ uvádí Šindler. „Na výsledné rozhodnutí ani regulérnost branky však rozpažení rukou nemělo vliv. Pouze pokud by bylo doprovázeno písknutím, samostatný nájezd by byl ukončen a branka by nemohla být uznána.“

A doplňuje: „Podle nepsaného pravidla nemají píšťalku v podobných případech používat vůbec, protože nelze vyloučit, že kotouč se za brankovou čáru dokutálí se zpožděním například z brankářovy výstroje.“

V zásadě platí, že trestné střílení je ukončeno tehdy, jestliže puk překročí brankovou čáru, hráč či brankář při něm poruší pravidla, kotouč je v klidu na ledové ploše nebo pod kontrolou brankáře, případně pokud zapíská rozhodčí.