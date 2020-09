Bizarní gól z nájezdu: Mazanec puk vyrazil, ale nechal ho za sebe doskákat

Rozhodčí se dlouho radili, diskutovali, co s tím. Domácí protestovali, hosté doufali. Utkání čtvrtého extraligového kola v Hradci Králové s Libercem dospělo za stavu 3:3 do nájezdů a Grígerův gól v druhé sérii by hosty posílal do vedení.

Ano, gól platí, řekli nakonec sudí.

„Viděl jsem rozhodčího, jak roztáhl ruce, v tu chvíli pro mě nájezd skončil. A najednou gól. Kuriozita,“ podivoval se později Mazanec. „Naštěstí to ale dopadlo dobře.“



Z pohledu domácích určitě, na Grígerův gól nakonec Hradečtí reagovali hned dvakrát a vítězství 4:3 po nájezdech uzmuli pro sebe.

„Myslím, že i pan rozhodčí se ještě bude muset podívat do pravidel, ale těžko mu něco vyčítat. Tohle nezažíváte každý den. Třeba za ním pravidla stojí,“ pokračoval Mazanec.



Jistotou neoplýval ani samotný střelec: „Přiznám se, že jsem už odjížděl pryč s tím, že jsem nájezd pokazil. Najednou jsem ale viděl, že je puk v bráně, tak jsem zvedl ruce... Měl jsem štěstí.“

„A já si příště musím dávat pozor, kde je puk. A nekoukat na rozhodčího,“ doplnil Mazanec.



Hokejový svaz prostřednictvím svého mluvčího slíbil, že se ozve v úterý, aby celou situaci osvětlil.

V pravidlech se píše: „Gól se uzná, pokud puk zasáhne brankáře a odrazí se do branky.“ To by mohl být i tento případ. Navíc rozhodčí nejdříve sice rozpažil, ale do píšťalky nefoukl.

Podívejte se na celou situaci: