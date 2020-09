Mazanec po Liberci: Potřebujeme vyhrávat s takhle silnými týmy

Jenomže pak se stalo něco nečekaného. Puk, který po Mazancově zákroku totiž vylétl do výšky, spadl na hranu a pak se pomalu došoural do branky.

Mazancovy protesty byly marné, sudí přes svou předcházející signalizaci tento pokus libereckého Grígera, jenž se odehrál ve druhé sérii samostatných nájezdů uznal jako regulérně proměněný.

„Je to kuriozita. Myslím si, že ani pan rozhodčí neví, jak to mělo dopadnout a bude se muset podívat do pravidel,“ poznamenal k nevídané situaci hradecký gólman.

Že ji sudí vyhodnotil tak, jak vyhodnotil, jej ani jeho spoluhráče mrzet nemuselo, protože po remíze 3:3 i po prodloužení Mazanec všechny další samostatné nájezdy soupeře zlikvidoval, zatímco Hradečtí dva proměnili. Hradec tak po páteční výhře 3:2 ve Zlíně uspěl i v nedělním souboji do té doby stoprocentních týmů, i přes ztrátu bodu zůstal v extralize jako jediný neporažený, a tudíž před dnešním utkáním v Olomouci její tabulku vede.

Jak jste viděl vlastně onen nájezd, který vyvolal tolik emocí?

Já viděl rozhodčího, jak rozpažil, tak to pro mě skončilo. A najednou gól. Nakonec jsme vyhráli, dobře to dopadlo a to je důležité.

Prohrát takovým gólem, to by byl člověk asi hodně naštvaný?

Asi jo, ale co komu vyčítat? Třeba pravidla stojí za panem rozhodčím, já si musím dávat pozor, kde je puk a nekoukat na rozhodčího.

Vypadá to, že začínáte být na nájezdy expert.

No asi jo (směje se). Popravdě na tom pracujeme na tréninku. Je to hlavně o hlavě. Oni měli i smůlu, když dali tyčku a jeden nájezd jim ujel. Nájezdy proti Liberci byly opravdu divné, nám taky jeden ujel. Je to prostě vabank.

Liberec byl hodně silným soupeřem. Zvonily za vámi tyčky, vy jste musel ukázat svoje umění.

Potřebujeme vyhrávat s takhle silnými týmy. Na můj vkus jsme dali Liberci moc gólových šancí. Vážím si toho, že nikdo nic nevypustil a dotahovali jsme, až jsme utkání dokonce otočili. Škoda, že v závěru zase necháme dát banána. Vypadne nám hokejka z ruky a přímo před gólmanem si to necháme tečovat. To zamrzí. Musíme si to chytřeji pohlídat, ale i tak jsou to proti Liberci nesmírně cenné body.

Jste první v tabulce, pěkný vstup do nového ročníku extraligy?

Jak se to říká? Po každým posvícení přijde sračka, takže je potřeba mít pokoru a jít dál. Všechno je to o tvrdé práci. Musíme být soustředěni na každý zápas, každého soupeře si pořádně rozebrat. To je klíč k úspěchu. Může být pět dobrých zápasů, pak zase může přijít série proher. Víme to z loňska, proto se musí jít zápas od zápasu a třetina od třetiny.

Každý tým říká, že se proti Hradci hraje špatně, je to i tím, že vzadu jsou velcí a tvrdí beci, který to tam před vámi čistí?

Je to každodenní práce na tréninku, aby kluci využili svoji sílu a čistili to tam, já když ty střely uvidím, tak bych jich měl většinu pochytat a nebudou dorážky, to je náš cíl, takhle to chce hrát každý.

Stále se řeší, jestli se bude hrát, nebo naopak ne. Dokážete se od toho v hlavě odprostit?

Tohle jde úplně mimo mě. Já to neovlivním, tohle je na lidech na vládě a na svazu.