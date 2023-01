Vypadli jsme z tempa, nebylo to ono, mrzela vítkovického Deje porážka

„Pak nastal zlom,“ připustil zkušený vítkovický forvard Dej.

Co se stalo po první třetině?

Je to škoda. První třetina dobrá, byli jsme hodně aktivní, hráli jsme u nich v pásmu na puku, dali jsme dva góly. Bohužel jsme pak vypadli z tempa, nebylo to ono.

Pardubickým evidentně pomohl šťastný gól Davida Musila ze začátku druhé části. Pak vás přehrávali, že?

Dostali se na koně. Dali gól, my jsme pak dělali taktické chyby. Navíc jsme se nedokázali držet u nich v pásmu na puku, takže hra pro ně byla mnohem komfortnější.

Co vám chybělo, abyste dokázali vedoucí tým tabulky porazit a dostat se před něj?

Ve třetí třetině už byla hra vyrovnanější, jen je škoda, že jsme si nepomohli přesilovkami. Abychom s nimi mohli hrát vyrovnaně, musíme v takových situacích dávat góly.

Gólově se prosadil pardubický Lukáš Sedlák, který se nedávno vrátil z NHL. Byla znát síla soupeřova kádru?

To se uvidí po sezoně, jak silní byli. Samozřejmě mají kvalitní tým, jejich hráči mají nějakou historii a my o nich víme, když jsou na ledě. K tomu zápasu jsme si už něco řekli, něco si ještě řekneme. Teď to musíme hodit za hlavu.

Vám chyběli čtyři hráči. Bylo to znát?

Neřekl bych, v sezoně je standard, že někdo vypadne. Vždycky se kádr doplní. Zodpovědnost na sebe musí vzít jiní.