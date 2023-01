Vítkovice doma selhaly. Kouč Holaň: Nemůžeme se vymlouvat, je to špatné

„Nemůžeme se na nic vymlouvat. Je to špatné. Dostaneme se do vedení 2:0, ale pak přijde stejný průběh jako s Litvínovem,“ připomněl vítkovický kouč Miloš Holaň domácí porážku z předchozího zápasu. „Najednou je obraz hry úplně jiný. Nejsme důslední, soupeř si za tím jde a to je hodně špatně. Takové výsledky si před domácími fanoušky nemůžeme dovolit,“ zlobil se Holaň.

„Je to jednoznačně naše chyba. Přestali jsme hrát, dostali jsme blbý gól a najednou konec. Musíme začít hrát tak, jak jsme hráli předtím, protože takhle nemůžeme vyhrát s nikým,“ uznal autor první vítkovické branky Marek Kalus. „Minimálně to chce rychleji střídat, aby byli všichni v tempu. Musíme si to vyříkat v kabině, snad se každý zamyslí a budeme plnit role, co máme všichni jasně dané. A ne že si budeme hrát, jako bychom byli mistři světa.“

Hosté se do hry vrátili ve 28. minutě šťastnou trefou Petra Kaliny. Vítkovičtí trenéři zkusili reklamovat bránění v brankovišti, ale bez úspěchu. Hradecké to nakoplo a vyrovnat mohli v přesilovce na konci druhé části. Rána Graema McCormacka ovšem prošla do branky těsně po uplynutí hrací doby. „Rozhodčí nám tvrdili, že to byly dvě desetiny sekundy. Řekli jsme si, že příště to holt musíme sehrát o něco rychleji,“ povídal hradecký forvard Jakub Lev, autor vítězné branky. „Po strašidelné první třetině zkušenější hráči v kabině zvýšili hlas, trenéři ani nemuseli. A zafungovalo to,“ přiznal Lev.

„My se dostáváme do nejistoty, do věcí, které obvykle neděláme. Je to druhý zápas v řadě. Nahoru v tabulce jsme se dostali, i když top hráči byli zranění. Jako trenér se tím musím zabývat,“ konstatoval Holaň. „Musíme dostat hráče, kam potřebujeme. Důležitý je každý metr ledu, každý bod.“