V Pardubicích se od něj čekají góly. Jsem připravený, hlásí Tybor

Slovenský křídelník Radoslav Tybor se před pár dny na pardubickou soupisku po 3,5 letech vrátil jako první opravdu výrazná posila pro extraligový ročník 2019-20 a jeho cílem je na někdejší výborné sezony na východě Čech navázat.

Dynamu by to jen prospělo - vždyť Tybor za něj po svém příchodu z mateřské Dukly Trenčín ve 144 utkáních (včetně play off) nastřílel 44 branek a k tomu si připsal ještě 48 nahrávek! Není divu, že nový sportovní manažer klubu Jaromír Kverka po Tyborově příchodu prohlásil, že s forvardem počítá do první formace...

„Jsem rád, že jsem se do Pardubic mohl vrátit. Výborně znám celé město, stále tu mám mnoho kamarádů. Když se objevila možnost sem jít, ihned jsme o ní začali jednat a těší mě, že se to podařilo. Trochu se to natáhlo v souvislosti s výměnou vedení klubu, ale nakonec se vše povedlo,“ uvedl 29letý Tybor.

Nejpovedenější sezonu v elitní české soutěži zaznamenal za Pardubice v ročníku 2014-15, kdy byl s bilancí 17+31 v 59 utkáních dokonce nejproduktivnějším cizincem. Tehdy to jednoznačně vypadalo na to, že má namířeno za lukrativním angažmá do zahraničí; nakonec sice v extralize (s krátkou epizodkou v Trenčíně) zůstal, ale slušné statistiky si držel dál. Kupříkladu letos nasázel za Vítkovice celkem 22 gólů.

„Naše pětka měla během tří let ve Vítkovicích hlavně za úkol střílet branky,“ komentoval to Tybor lakonicky. „Věřím, že se nám i v Pardubicích povede vytvořit lajnu, která bude produktivní. Góly se ode mě budou čekat a jsem na to připravený,“ prohlásil.

Po vypadnutí Vítkovic s následně mistrovským Třincem ve čtvrtfinále play off se Tybor ucházel o místo ve slovenském výběru pro aktuálně probíhající mistrovství světa.

„Bojoval jsem o svou šanci. Bohužel to nevyšlo. Pak jsem si oddychl a začal jsem individuálně trénovat,“ řekl. „Vím, že Pardubice skončily z důvodu baráže později, kluci museli mít nějaké volno po ní. Letní příprava začala až nyní. Není to oblíbená část sezony, ale je nutná, musíme ji oddřít a odpracovat,“ pokračoval.

Hokejové prostředí, ze kterého na podzim 2015 odcházel, se v Pardubicích změnilo jen zčásti.

„Když jsem tu byl, (nynější hlavní kouč) Ladislav Lubina byl asistentem trenéra. Pár kluků je v kabině jiných, ale někteří tu zůstali a známe se. Dynamo má modernější šatnu, jinak je tu vše při starém. Určitě vytvoříme mužstvo, které bude moci bojovat o play off. Už se těším na sezonu,“ předeslal útočník Tybor.