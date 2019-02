Hattrick. Další výhru Vítkovic vystřílel slovenský útočník Tybor

„Pýtal som sa ho, čo robil v sobotu. On mi povedal, že nič. Tak som mu povedal, ať to robí ďalej,“ líčil s úsměvem kouč Vítkovic Jakub Petr. „Je to pěkný pocit, dát v půlce zápasu hattrick, ale já jsem hlavně rád, že jsem tím mohl pomoct týmu,“ konstatoval trojnásobný střelec Tybor.

Radoslave, je to váš první hattrick v extralize. Oslavíte ho?

Oslava žádná nebude. Blíží se konec základní části a my musíme odehrát každý zápas naplno, jako by šlo o play off, abychom se v tabulce udrželi tam, kde jsme. To je pro nás důležité.

A kolik vás bude stát, to víte?

Nějaká odměna je v kabině vypsaná za hattrick, ale nevím přesně, jaká je tam sazba.

Šancí jste měl ale na pět gólů.

To jo. Ale jsem rád i za ty tři. Samozřejmě, kdyby přišly i další góly, bylo by to ještě lepší. Teď jsem dal hattrick já, příště ho dá možná někdo jiný. Pro nás je po tomto víkendu nejdůležitějších šest bodů do tabulky.

Cítili jste v nohách druhý zápas ve dvou dnech?

Nikdo to tak nevnímal. V play off se takhle hraje, dva zápasy po sobě. Vyzkoušeli jsme si to, dokázali jsme vyhrát oba, to je podstatné.