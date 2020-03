Plzeňský kouč Čihák: Mrzí mě, že jsme přišli o šanci zahrát si Ligu mistrů

„Na aplikaci WhatsApp máme my trenéři, hráči i vedení klubu založenou skupinu, snažíme se být v kontaktu. Sport se zastavil, zdraví je teď jednoznačně na prvním místě. Ale věříme, že situace za nějakou dobu pomine a kluby začnou opět trénovat, aby se mohl rozjet další ročník,“ uvedl 38letý Ladislav Čihák v obsáhlém rozhovoru pro klubový web HC Škoda.



O čem také hovořil?

O konečné páté příčce

Tým je mladý, občas se objevily herní výkyvy. Ale v tabulce jsme se neustále pohybovali nahoře, udrželi výkonnost celou sezonu, nepřipsali si třeba pět nebo šest porážek za sebou. Kaňkou ke konci sezony bylo nezvládání venkovních zápasů. Ale přestože jsme měli spoustu zranění a sestavu často lepili, celou základní část jsme odehráli solidně. Jen mě opravdu hodně mrzí, že jsme v posledním kole přišli o lepší umístění a zároveň tak o možnost hrát příští ročník Ligu mistrů.

O přesilových hrách

Byly tam z naší strany super věci. Měli jsme vysoké procento využitých přesilovek, do poslední chvíle se statistika pohybovala okolo 25 procent, to je na extraligu skvělé číslo. I když se postupně soupeři v oslabení víc zaměřovali na Milana Gulaše, dělali jsme jen kosmetické změny. Rozbíjet něco, co funguje, není dobré. Možná občas nepadaly góly, ale šance jsme měli a to jsme chtěli udržet. O nedostatcích ve hře Často nám chyběly vyhrané souboje a důraz v předbrankovém prostoru i v obranném pásmu. Statisticky jsme nejmenší a nejlehčí tým v soutěži. Ale mnohokrát hráč nemusí být vysoký a silný, musí být v soubojích chytrý. Tomu jsme se snažili stále věnovat.

O brankáři Frodlovi, který nastoupil do 51 zápasů

Byla to pro něj těžká psychická zkouška. Dominik to zvládl perfektně, přestože kritici říkali, že neměl taková čísla. Ale držel nás a dostal nahoru. Pro něj to byla obrovská zkušenost a kdyby se mohl s někým prostřídat, byl by ještě lepší. Patří mu obrovský dík. Neremcal, nefňukal. Prostě bojovník! O návštěvnosti Po celou sezonu se doma držela přes šest tisíc lidí. Za to jsem strašně rád. Fanouškům patří obrovský dík, kluky drželi a neustále hnali. Byli fantastičtí, několikrát jsme i díky nim zápasy dokázali otočit. Snažili jsme se hrát agresivní a útočný hokej, který je bude bavit. Byl bych jen rád, aby byl zimák plný i v další sezoně.

O budoucnosti

Kdy by se měla rozjet příprava na novou sezonu, to už spolu s kondičním trenérem Honzou Snopkem v hlavě přibližně máme. Všichni by chtěli začít v květnu, ale vše se pochopitelně odvine podle situace. Aby bylo vše v pořádku, vše povolené, lidé byli zdraví a nic už nehrozilo. Abychom opět mohli bezpečně fungovat a my sportovci trénovat. I podle toho bude letní příprava uzpůsobena.