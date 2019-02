Jsou to hodně cenné body, radoval se po výhře plzeňský asistent Hanzlík

„Jsou to hodně cenné body. Poslední týdny máme dobrou formu, dnes to ale bylo rozpačité. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli i ve chvíli, kdy se nám tolik nedařilo,“ uvedl plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

„Plzeň dostala nabídnutou přesilovku a využila ji,“ poznamenal sarkasticky vítkovický kouč Jakub Petr. Výrok sudích se mu nelíbil, ale vymlouvat se na něj nechtěl. „My jsme tam předtím měli dvě přesilovky a měli jsme je využít.“

Domácí dvakrát odskočili do vedení, dvakrát soupeř manko dotáhl. V osmé minutě otevřel skóre obránce Pulpán, který nastoupil ke 400. utkání v nejvyšší soutěži. Na levém kruhu si zpracoval přihrávku od Straky a mířil nad rameno gólmana Dolejše. Připsal si navíc premiérovou trefu v letošní sezoně. „Devět kol před koncem, co...,“ glosoval s úsměvem Lukáš Pulpán. „Jsem dřevák, že jsem ty šance předtím neproměnil. Konečně mi střela vyšla,“ doplnil 33letý bek.

„Jindy mám k Lukášovi výtky, ale dnes hrál skvěle. Vyčníval, nedělal chyby,“ chválil ho i kouč Hanzlík.

Jenže za 33 vteřin bylo srovnáno, když se pohotovou dorážkou prosadil Zdráhal. Stejný hráč mohl v závěru úvodní části skóre přetočit, ale tentokrát ho vychytal plzeňský brankář. „Nejezdily nám nohy, Vítkovice postupně přebraly otěže a měli jsme velké problémy,“ uznal útočník Škody Miroslav Indrák.

Sám ale ve 26. minutě znovu poslal Plzeň do vedení. V přesilovce měli nejprve velké šance Nedorost s Němcem, nakonec se ujala až šťastná Indrákova střela. „Snažil jsem se střílet mezi nohy, někdo mi ještě sekl do hokejky a nějak to tam projelo,“ popisoval Indrák.

Puk poté dostali do sítě i hosté, jenže Kucsera do něj kopl bruslí. Vítkovice tak srovnaly až na začátku třetí části, Květoň z kruhu vypálil precizně do horního rohu. „Bylo jasné, že kdo pak dá třetí gól, vyhraje,“ mínil Pulpán.

Mohl to být on, ale ránu z levé strany zastavila tyč. Na druhé straně Frodl vychytal Szturce, který v oslabení pláchl do brejku. Další šance nevyužili plzeňský Pour a hostující Poletín. Pak přišla vítězná akce a přesná střela Kováře, který posunul Škodu na druhou příčku. „Pořád se díváme spíš pod sebe a hlavně sami na sebe,“ reagoval Indrák.