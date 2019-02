Rozbourat hru Plzně, naplánoval Růžička. A Chomutov bral dva body

Moravčík: Hra v defenzivě byla často strašidelná Jeho trefa necelých pět minut před koncem třetí části znamenala srovnání skóre na 4:4. Ale na víc než zisk jediného bodu to v pátek hokejistům Plzně proti Chomutovu nakonec nestačilo. „Jsou situace, které v zápase prožít nechcete. A nám se to v jednom stalo hned dvakrát. Z toho se musíme rychle poučit,“ připomněl obránce Škody Michal Moravčík pasáže, kdy Piráti odskočili na dvoubrankový rozdíl 0:2 a 2:4. V čem byl největší problém?

Hra v defenzivě byla často strašidelná. Abychom tam měli ze strany soupeře tolik přečíslení, to jsem dlouho nezažil a nesmí se to stávat. Buď nám tam prohučel jejich bek, nebo to byly situace tři na dva, dva na jednoho. Kvalitnější soupeři tyhle chyby potrestají ještě daleko tvrději než Chomutov. Bojovný moment v utkání Plzeň vs. Chomutov. Potěšilo vás alespoň to, že jste pokaždé manko dvou gólů dokázali dorovnat?

Jo, nemáme důvod být nějak skleslí. Natáhli jsme nějakou šňůru výher a za nepříznivého stavu nemá cenu být někde dole. Ale nesmí se stát, že se to v jednom utkání stane dvakrát a my pak jen celou dobu honíme dobrý výsledek. Váš gól vyplynul z velkého tlaku v útočné třetině. Využil jste toho, že gólman nic neviděl?

Kluci tam dlouho dobře kombinovali na malém prostoru, oni už sotva stáli na nohou. Kotouč se dostal ke mně na modrou, měl jsem dost času. Předtím tam bylo pár střel, nastřelená tyčka. Takže jak se říká, zavřel jsem tentokrát oči a propadlo to tam... (úsměv) Jste druzí. Když se podíváte na tabulku, je nyní hlavní motivací udržet pozici v elitní čtyřce?

Na tabulku zase tolik nekoukám, spíš se snažím soustředit na naši hru. Nesmíme si připouštět okolní tlaky, vždycky je to především o nás. Když se budeme držet toho, co po nás trenéři chtějí, nebál bych se nějakých sešupů.