Konečně mi střela vyšla přesně, radoval se plzeňský obránce Pulpán

Třiatřicetiletý plzeňský odchovanec totiž zároveň nastoupil ke 400. utkání v nejvyšší české soutěži.

Útočník Němec prodloužil Před pátečním utkáním 44. kola hokejové extraligy, v němž Škoda od 17.30 hodin nastoupí doma proti Chomutovu, podepsal útočník Vojtěch Němec novou smlouvu. V týmu Škody bude 33letý rodák z České Lípy působit i příští sezonu. „Vojta plní očekávání, je platným a produktivním hráčem týmu. Doufáme, že mu to vydrží,“ uvedl sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák. Němec je s 19 góly a 11 asistencemi druhým nejproduktivnějším hráčem Plzně po Milanu Gulašovi.

„Panečku, trefit se devět kol před koncem základní části, to je něco,“ vtipkoval Pulpán po výhře 4:2, která Škodu posunula na druhou příčku tabulky. „Jsem rád, že mi to tam spadlo, doteď jsem byl dřevák. Neproměnil jsem mraky šancí, až teď mi konečně střela vyšla přesně.“



I kouč Hanzlík váš výkon chválil. Hodně vám pomohlo, že jste skóroval hned v osmé minutě?

Musím říci, že jsem se od začátku cítil dobře. Bruslilo se mi lehce a i ten gól mi samozřejmě pomohl.

O vítězství jste rozhodli až v závěru. Dalo se za stavu 2:2 vytušit, že další trefa rozhodne?

Oba týmy to tak vnímaly. Naštěstí se to otočilo k nám. Zase se ukázalo, jak moc jsou pro nás důležití Kovi a Guli (Kovář s Gulašem). Na konci to vzali na sebe a rozhodli.

Schází vám teď zranění a nemocní beci. Je to vzadu náročnější?

To si nemyslím. Kluci jsou popadaní, to se stává. Je nás šest, musíme to zvládnout takhle. Proti Vítkovicím nám přijel pomoci Petr Hořava, předtím na Spartě šel do obrany Prajsa (útočník Preisinger). A musím říci, že to odehrál úplně skvěle, byl to náš nejlepší bek... (úsměv)

Posunuli jste se na druhou příčku tabulky, je to i další porce sebevědomí?

My se určitě nepřeceňujeme. Teď nás Vítkovice v první třetině přehrály, nám nejezdily nohy. V kabině jsme si pak něco řekli a zlepšilo se to. Víme, že nic nesmíme podcenit.

Asistent Jiří Hanzlík dokonce naznačil, že by před play off neuškodila malá krizička, prohraný zápas, aby tým zůstal při zemi...

Těžko říct. Když se daří a sbíráme body, jen ať je sbíráme dál. Když nám to tam padá, je to jen dobře.

Věděl jste vlastně, že hrajete 400. zápas v extralize?

Věděl. Kluci už mě informovali, kolik to bude stát. No, já si to jako pokladník nějak zkoriguju. (smích)

Teď vás čekají Chomutov a Pardubice, týmy ze spodku tabulky. Bude to jiný hokej?

Pořád půjde o to, co soupeřům dovolíme my. Když budeme bruslit, dobře napadat a proměňovat šance, dokážeme zase uspět.