Nervuju se, hrajeme na krev. Ale sílu máme, věří kladenský Vampola

Kladno se ziskem tří bodů dotáhlo v předehrávce 49. kola na předposlední Pardubice, na Litvínov mu nyní chybí dva body. Jejich zápasy jsou na programu v pátek.

Godla hraje přes zranění Kladenský brankář Denis Godla po prvním inkasovaném gólu dlouho zůstával na kolenou. Ne, není zdravý, hraje přes bolest. „Denis není stoprocentní, ale hrát s tím může,“ říká trenér David Čermák.

Musíte mít velkou radost, že?

Ze mě to spadlo. Kdybychom prohráli, záchrana by byla už hodně v oblacích, takže celý tým je rád. Tlak teď padl na soupeře. Věřím, že máme sílu, abychom zbytek zvládli.

Pomohlo to i sebevědomí?

Spousta kluků šla na krev, určitě jim to pomůže. Ukázali jsme dravost, dobrou partu. Mě osobně nakoplo i to, že Litvínov nezvládl domácí zápas (úterní dohrávku s Hradcem 2:3). Byla to pro nás indicie, že nic není ztracené.

Z tribuny jste vypadali po dlouhé době živě, s chutí. Změnila se nálada?

Neřekl bych. Tým hraje nadoraz celou dobu. Ano, máme nějaké meze, mantinely, přes které někteří hráči jít kvalitou nemůžou. Možná to na ně i dolehlo, ale teď jsme zpátky!

Teď té radosti využít.

Ano, kluci zjistili, že porazíme Spartu, že to jde. Nakopne je to, ukážou se bojovníci.

Jak jste se s tou dlouhou sérií proher vyrovnávali?

Tady nejsou žádný přeplacený hvězdy, hrajeme v podmínkách, jaké nejsou nikde jinde v extralize. Nám zbývá bojovat. Ne, že by tu byla špatná nálada, ale nikdo nám nepomůže. Nikdo nevypíše bonusy. My si dali chlebíčky v kabině a máme zlatý tři body.

Co faktor Jágr?

Je důležitý, ale padají i jiné góly. A my to dnes umlátili. V neděli jedeme do Brna, snad do zápasu dáme víc než oni a liga bude napínavá až do konce.

Tabulku asi sledujete?

Jasně. Kvůli záchraně jsem tu zůstal a nervuju se. Není to příjemný, takže by bylo pěkné, aby tu liga zůstala. Nechci být u toho, že půjdeme dolu.