Jágr sice trefil naději, ale Kladno může mít po víkendu jistý sestup

Ale kladenským hokejistům vítězná trefa hrajícího majitele dodala víru, že boj o extraligovou záchranu ještě není ztracený. Díky výhře 4:2 se tým po předehrávce bodově dotáhl na předposlední Pardubice. Ze sestupového mariáše není venku ani Litvínov, který má před konkurenty dvoubodový náskok.

Základní část vrcholí za týden, zbývají čtyři kola.

Slušná zápletka, co říkáte?

Kladno zvítězilo poprvé od 17. ledna. „Šli jsme do toho naplno. Co nejvíc se snažili střílet a chodit do brány,“ líčil v televizním rozhovoru kladenský trenér David Čermák. „Pro nás to byla poslední šance zůstat ve hře.“

Ani výhra nad favoritem ovšem nemusí stačit a extralize dál hrozí, že ji po kladenském sestupu opustí nejpřitažlivější postava a jeden z nejlepších hokejistů všech dob.

Po souhře výsledků se může stát, že už po víkendu se může Jágr se spoluhráči probouzet se štemplem jistého pádu a vidinou, že v příští sezoně budou obrážet prvoligové zimáky v Sokolově, Benátkách nebo Kadani, kam předevčírem na utkání s Prostějovem dorazilo 98 diváků.

Tenhle scénář může nastat, pokud Pardubice, které mají s Kladnem lepší vzájemné zápasy, dnes v základní hrací době porazí Plzeň a v neděli také Třinec. Kladno by naopak muselo v neděli vyjít bodově naprázdno v Brně. Ve čtvrtek alespoň Rytíři záchranářské naděje přiživili, i když to tak dlouho nevypadalo.

„Celou dobu nás sráží, že dáme gól, ale po dvou dalších střídáních inkasujeme,“ lamentoval před kamerami domácí útočník Tomáš Redlich.

Kladnu v kruciální fázi sezony nefunguje skoro nic. Fuč je kouzlo domácího užšího kluziště. Na brankáři Godlovi je vidět, že kvůli zraněnému kotníku není ve své kůži, což ilustroval i druhý sparťanský gól.

Kladno prohrálo jedenáct duelů v řadě, což navíc umocňují bodová vzepětí konkurentů. I proti Spartě se enormní snaha domácích občas změnila v křeč a zmatek.

Nakonec však Kladno spasil Jágr.

V 52. minutě našel za brankou toulající se puk, vykroužil s ním před brankoviště a procpal ho pod padajícím Machovským. Gól!

Hokejovému světu se osmačtyřicetiletý útočník připomněl také v týdnu, když s dalšími legendami gratuloval Alexanderu Ovečkinovi k 700. gólu v NHL. Teď by Gretzky, Esposito nebo Hull měli popřát kupu štěstí i Jágrovi.

Bude ho potřebovat. Záchranu jeho tým nemá ve vlastních rukou. Ale po čtvrtku aspoň živí naději.