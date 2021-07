S Litvínovem chci titul, vysnil si Zygmunt. Čeká ho i boj o olympiádu

„Na pokračování v Litvínově se moc těším. Věřím, že budeme mířit na horní patra tabulky. A sám chci ukázat, že můžu ještě víc bodovat a hrát ještě lepší hokej,“ přál si v rozhovoru pro klubový web 21letý Polák.

V minulé sezoně si připsal deset kanadských bodů. „Jsem velmi rád, že jsem měl důvěru trenéra a dostal jsem prostor. Odehrál jsem celou sezonu od prvního zápasu do úplného konce, a věřím, že jsem ukázal, že na to mám. I když bodů mohlo být i víc.“

Nejen Zygmunt měl v minulé sezoně problémy s proměňováním šancí. „Trochu nám chyběl důraz, ale bylo to taky o hlavě, když se nám delší dobu nedařilo šance proměňovat. Teď už budu zase zkušenější, to mi jistě pomůže. Viděl jsem to nedávno v polském národním týmu, kde jsem cítil, že mám větší přehled a lépe se orientuji v situacích před brankou. Extraliga je nesmírně kvalitní soutěž, ale snad můžu říct, že postupem času si na ni věřím víc a víc.“

V Litvínově si Zygmund dává nejvyšší cíle. „Tohle bude pro mě důležitý rok, abych ukázal, co v sobě mám. Nikdo v týmu nechce hrát o pozice dole, ale chceme se posouvat směrem nahoru. Cíl je pro mě vyhrát s Litvínovem titul!“ míří vysoko urostlý útočník.

Extraligu považuje za top soutěž. „Určitě je jednou z pěti nejlepších lig v Evropě. Polský hokej jde rok od roku nahoru, ale stále je velmi těžké porovnávat tamní nejvyšší soutěž s extraligou,“ uznává hráč, který je členem polského národního týmu.

„Stoprocentně mi pomohlo psychicky i herně, že se mi dařilo v Litvínově. V národním týmu to bylo znát, dostal jsem díky tomu důležitou roli v prvních dvou formacích. A zároveň jsem měl šanci ukázat, že umím dávat góly,“ těší Zygmunta.

On a Aron Chmielewski jsou jediní dva Poláci, kteří působí v nejvyšší české soutěži. Jak to zvyšuje jejich šanci udržet se v polském národním týmu? „Pokud mám mluvit za sebe, tak hodně. Právě díky tomu, že hraju v Litvínově, mám v národním týmu mnohem lepší pozici, hodně mi pomohly zkušenosti, které jsem tady nasbíral.“

Zleva Pawel Zygmunt z Litvínova a Michal Řepík ze Sparty.

Hodit se Zygmuntovi budou i v kvalifikaci o olympiádu, která Polsko brzy čeká. „Těším se hodně. Víme, že polský národní tým nepatří mezi světovou elitu, ale i tak to pro nás bude super zážitek, že si můžeme zahrát o účast na olympiádě. Před nějakou dobou jsme porazili Kazachstán, který měl v kádru 18 hráčů z KHL, takže nejsme úplně bez šance. Budeme se soustředit na hokej a třeba některého z favoritů dokážeme potrápit,“ věří.

V Litvínově Zygmunt načíná třetí sezonu. Zažil tedy bouřlivou atmosféru na Hlinkově stadionu i prázdné ochozy během pandemie koronaviru. „Loňská sezona byla úplně jiná než ta předloňská. Absence fanoušků je velmi znát. V Litvínově jsou diváci fantastičtí, dokážou nás nabudit. Takže doufám, že se s nimi letos uvidíme,“ přeje si Zygmunt.