Litvínov získal Kanaďana Estephana. Kreativní centr, chválí ho trenér

„Je to kreativní centr, do mužstva by měl přinést produktivitu. Bude to jeho první rok v Evropě, takže jsme rádi, že přijde už měsíc před startem soutěže a bude mít čas na aklimatizaci. Post centra jsme chtěli obsadit už minulou sezonu, věříme, že Giorgio dobře zapadne do mužstva a pomůže nám,“ doufá litvínovský trenér Vladimír Országh.

Rodák z Edmontonu se nejvýrazněji prosadil v ECHL, kde sbíral téměř bod na zápas, ve 176 utkáních vstřelil 60 gólů a přidal 113 asistencí. V sezoně 2018/2019 se probojoval na All-Star Game soutěže a v témže roce oslavil s týmem Newfoundland Growlers zisk Kelly Cupu pro vítěze ECHL.