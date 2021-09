Chci sbírat body a neškodit, říká posila litvínovského útoku Straka

Jak se vám jeví litvínovský tým?

Vypadá velmi dobře. V Plzni jsme měli Guliho (Gulaše) a všichni nám pořád tvrdili, že kdyby tam nebyl, tak budeme dvanáctí (smích). Nechci Vantu (Viktora Hübla) nebo Frantu Lukeše podceňovat, ale myslím, že takové jako s Gulim to tady nebude, že bude potřeba pomoc i těch ostatních lajn. Ale, myslím, že to je poskládané velmi dobře a potenciál tam je. Bude důležité, aby všichni byli zdraví.

Pak můžete hrát vysoko?

Takhle to cítí ve většině týmů. Když se podíváte na papír, vypadá to super, ale za deset kol to může být všechno jinak. Nepovede se začátek soutěže, zraní se čtyři útočníci nebo tři obránci. Pár zápasů se prohraje a těžko se to potom dohání. Proto doufám, že budeme všichni zdraví a potvrdíme tu kvalitu, co tady máme.

Jak jste se sžil s herním stylem, který razí trenér Országh?

Chceme hrát určitě aktivně, nedávat soupeři čas a prostor, být aktivní po celém hřišti. Obrana nezačíná v obranném pásmu, ale už v útočném po ztrátě puku. Budeme aktivně napadat soupeřovu rozehrávku, z toho jsou pak šance a trenéři to po nás chtějí. Pracujeme na tom dlouho, věřím, že se to ukáže v soutěži.

V extraligové generálce jste ovšem podlehli nováčkovi z Kladna. Je to varování?

Rozhodně! Chtěli jsem vyhrát, což se nepovedlo, ale zase nám to ukázalo, co ještě musíme zlepšit, abychom byli úspěšní.