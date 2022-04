Potvrzeno. Patera a Martinec v hokejové Spartě nahradí Jandače s Hořavou

Pateru Sparta oslovila už v úvodu kalendářního roku, kdy pražský klub věděl, že si chce Jandač po sezoně odpočinout, Hořava si domlouval angažmá u reprezentace a Patera náhle oznámil konec v Mladé Boleslavi.

Důvodem měly být neshody se sportovním ředitelem Radimem Vrbatou.

„Spartu beru jako první zkušenost s velkým klubem. Je to na klubové úrovni to nejvíc, co může být,“ říká Patera pro klubový web. V Mladé Boleslavi pracoval poslední čtyři roky.

„Láká mě, že od nás budou jiná očekávání, než na jaká jsem byl zvyklý. Když jsme s nároďákem jezdívali na šampionáty, druhé nebo třetí místo nás nezajímalo. Chtěli jsme zlato,“ dodává.

„Po vynikající hráčské kariéře si prošel trénováním mládeže a u dospělých se učil od skvělých trenérů Radima Rulíka a Miloše Hořavy, který v něm vidí možného kandidáta pro národní tým,“ tvrdí sportovní ředitel Petr Ton.

Martince, který poslední rok působil v Českých Budějovicích, si Patera sám vybral. „Má hluboké sparťanské kořeny,“ těší Tona. Před Motorem Martinec nabíral zkušenosti v hokejově exotické zemi v Jižní Koreji, kde získal i jeden titul.