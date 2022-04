Jandač po finále: Třinec byl lepší. A já? Potřebuji sundat nohu z plynu

Jak byste bezprostředně po skončení série zhodnotil šesté utkání?

Teď je to pro mě těžké. Bohužel jsme dostali první gól, trestné střílení proti nám považuji za hodně přísné. Hráli jsme složitě, ale až do konce jsme věřili, že by se s nepříznivým stavem dalo ještě něco udělat. Nebyli jsme odevzdaní, odhodlání v kabině bylo velké. Třinec byl o trochu lepší, gratuluji mu k titulu.

Mohl mít na hráče vliv nepovedený úterní výkon?

To si nemyslím, každý zápas je jiný. Páté utkání se nám nepovedlo, ale ve všech ostatních zápasech měla naše hra parametry. Nejvíc mě asi mrzí prohra v prvním domácím utkání. Až do jeho polovinu jsme podali asi náš nejlepší výkon v sérii, ale zahodili jsme spoustu šancí a prohráli.

V sezoně jste s Třincem prohráli osmkrát z deseti případů. V čem je největší síla Ocelářů?

Výkony ze základní části bych nechtěl hodnotit. Třinec je kvalitní mužstvo, které to prokazuje už několik sezon. Navíc jsou dlouhodobě pohromadě. Vědí, jakým způsobem hrát play off. Jsou sehraní, mají výbornou obranu. Dokážou skvěle doplňovat kádr. Odejde Gernát, přijde Marinčin. Odejde Stránský, přijde Nestrašil.

Těší vás stříbro alespoň z toho pohledu, že sezona se pro Spartu zprvu nevyvíjela dobře?

Jsme naštvaní, zklamaní. Až to odezní, tak si řekneme, že to od nás nakonec nebylo úplně špatné. První polovina základní části se nám moc nepovedla, trochu jsme dopláceli na náročný program. Hráli jsme Ligu mistrů, předehrávali jsme ligové zápasy kvůli Spenglerově poháru. Možná nám pomohlo, že se vůbec neuskutečnil. Měli jsme i hodně zraněných, především v obranných řadách. Zabudovávali jsem do mužstva mladé kluky, dali jsme jim šanci. V dalších letech tu budou růst.

Pak ale přišla otočka. Najednou se začalo dařit.

Mužstvo se před play off doplnilo, vyprázdnila se nám marodka. Přišli dva noví brankáři, celé se to otočilo a nakoplo. Mužstvo mělo výborný charakter, možná až zázračně jsme se v základní části probojovali do elitní trojky. V play off jsme podávali dobré výkony. Narazili jsme na kvalitní, houževnaté soupeře, kteří nám to nedali zadarmo. Bylo fajn, že jsme zvládli čtvrtfinále i semifinále poměrně rychle. S Třincem to bylo až na jedno utkání vyrovnaná série.

Ale tým sílu na titul měl, že?

Určitě. Já jsem maximalista. Cítil jsem, že i v Lize mistrů můžeme uhrát více. Prohráli jsme o gól s budoucím vítězem. Chtěl jsem uspět i na Spengler Cupu. Kdybychom vyhráli alespoň jednu soutěž, bylo by to krásné, naprostá nádhera. Ale sny se většinou nesplní.

Jak moc vás štve vaše osobní prokletí ve vyřazovací fázi? Zdá se, že titul vám není souzený.

Za ty roky jsem si na to už nějak zvykl. Věřím na životní rovnováhu. Někde je vám dáno, jinde zase ne. Chtěl jsem to se Spartou urvat, ale nevyšlo to. Doteď mě mrzí prohrané finále s Libercem z roku 2016, ve kterém jsme doplatili na extrémní počet zraněných. Nevyšlo to ani teď. Takový je ale život, rozhodně se z toho nehroutím. Nic nebalím.

Trápily tým zdravotní problémy i v letošním play off?

Vláďa Sobotka měl natrženou šlachu v zápěstí, všechna utkání odehrál s obstřikem. David Kaše má šrouby v noze, David Tomášek do finále vůbec nemohl nastoupit. Před domácími zápasy s Třincem se kabinou prohnala viróza, hráči místo tréninku leželi na kapačkách. Ale na to se nechceme vymlouvat, Třinec určitě také měl své problémy. Patří to k hokeji i k životu.

Už nějakou dobu se ví, že Spartu opouštíte. Co teď budete dělat?

(usměje se) To byste chtěli vědět, co? Odpočinu si, budu se věnovat rodině. Půjdu dál, ale na nějakou chvíli bez hokeje.

A jak dlouhou pauzu plánujete?

To nevím. Uvidíme.

Nebude vám hokej chybět?

Potřebuji nějaký restart, sundat nohu z plynu. Od šestadvaceti let se pohybuji v dospělém hokeji, odpočinek mi přijde vhod. Čas nezastavíte, roky běží. Musím si chvíli odpočinout. Rodina mě až dosud upřednostňovala, to se teď musí otočit.

Co byste Spartě do příštích let popřál?

Přeju Spartě, ať se jí čekání na titul podaří prolomit. Kluci teď aspoň nabrali nějaké zkušenosti z play off, třeba se jim budou v dalších sezonách hodit.