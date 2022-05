ONLINE: V extralize startuje přestupové období. Litvínov přivádí Hlavu

Letošní přestupové okno bude o to třaskavější s ohledem na fakt, že mj. evropští hokejisté budou hromadně opouštět KHL.

Zcela novou situaci zapříčinila válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo. Nemalá část hráčů, která ještě zůstává v izolované soutěži s nejistou reálnou hodnotou platů a řeší etické problémy, se po letní pauze do Kontinentální ligy nevrátí.

Litvínov opouští dlouholetí tahouni Viktor Hübl s Františkem Lukešem, kteří týmu pomohli k historickému titulu před sedmi lety. Společně na severu Čech odehráli šestnáct sezon, Hübl k chemikům přišel v roce 2002. Novým trenérským asistentem Vervy bude Karel Mlejnek, který předtím vedl českou juniorskou reprezentaci.

Do týmu přichází jako ústřední ofenzivní posila Nicolas Hlava, který ještě před nedávnem pomáhal Kladnu hájit extraligovou příslušnost. Loučí se naopak František Gerhát, ve dvaatřiceti letech končí kariéru. Mizí i Aaron Irving, produktivní kanadský obránce přestupuje do finského celku SaiPa Lappeenranta.

Několik změn potvrdily v neděli ráno České Budějovice. Novým asistentem trenéra, který nahradí do Sparty odcházejícího Patrika Martince, se stává David Čermák, jenž dosud vedl Kladno. Motor přivádí do obrany Mikuláše Hovorku z prvoligové Slavie, útok by měl zase posílit olomoucký Vojtěch Tomeček. Nové smlouvy podepsal klub s brankářem Dominikem Hrachovinou a bekem Ondřejem Kachyňou.

Asi nejzajímavější spekulace se momentálně rojí v souvislosti s Pardubicemi, které skládají mistrovský tým ke stoletému výročí klubu.

Do týmu majitele Petra Dědka by mohlo zamířit trio krajánků působících v Čeljabinsku – brankář Roman Will a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem. Z Rigy, která KHL koncem února opustila, by mohl dorazit Lukáš Radil.

Do toho Dynamo vyztuží defenzivu Petrem Čerešňákem z Plzně, Tomášem Dvořákem ze Sparty a Davidem Musilem z Třince. Mužstvo povede kouč Radim Rulík z Mladé Boleslavi. Asistovat mu budou Marek Zadina z Třince a předchůdce v pozici hlavního trenéra – Richard Král.

Velké návraty hlásí v Liberci a v Karlových Varech. Mezi Bílé Tygry míří – po roce stráveném v Plzni – produktivní forvard Michal Bulíř, na západ Čech se zase právě z Podještědí přesouvá Dávid Gríger.

Plzeň ohlašuje příchody nových posil na denní bázi. Řady mužstva doplní Samuel Bitten z Vítkovic a finský útočník Aleksi Rekonen z Karlskogy, návrat hlásí obránce Michal Houdek. A čeká se na další jména.

Sparta oznámila výměnu na trenérském postu, duo Jandač-Hořava střídá Pavel Patera s Patrikem Martincem. Pražané pak do branky přivádí Jakuba Kováře ze švýcarského ZSC Lions a centra Gustafa Thorella z Plzně, jenž vytvoří údernou bratrskou dvojici s křídelníkem Erikem.

Na potvrzení čeká přesun Tomáše Kundrátka z Třince do Brna. Mistrovský celek tak přijde o další obranný pilíř. Mimoto Oceláře opouští bratři Kovařčíkové, kteří zamíří zřejmě do finského Jukuritu, a v neposlední řadě také trenér Václav Varaďa.

V souvislosti s Kometou se spekuluje rovněž nad Jakubem Flekem z Karlových Varů a Jakubem Krejčíkem. V případě beka Dinama Minsk se hovoří i o Spartě. Na lavičce Moravanů nahradí Jiřího Kalouse Martin Pešout z Karlových Varů.

Perspektivní příchody jsou spojovány s Mladou Boleslaví, kterou by mohli doplnit brankář Filip Novotný z Hradce a perspektivní útočníci Tomáš Šmerha ze Sparty či Slovák Pavol Regenda z Michalovců, jenž se předvedl na únorových hrách v Pekingu.