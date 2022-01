Z pohledu na tabulku se mi svírá žaludek, říká zlínský útočník Kubiš

„Je vždycky příjemné dát gól nebo nahrát a podílet se takto na výhře, ale větší zodpovědnost si beru za výsledek. Radost mi dělá samotná výhra,“ poznamenal Kubiš.

S Kometou jste letos bodovali ve všech čtyřech zápasech, doma jste ji porazili i podruhé. Neříkáte si, že byste proti ní měli hrát častěji?

Něco takového už v kabině proběhlo. Ale není to tak, že se ni připravíme líp. Prostě nám to tuto sezonu sedlo.

Čím jste ji přehráli tentokrát?

Měli jsme lepší pohyb, od každého tam bylo nasazení. Plnili jsme, co jsme měli.

Přitom jste inkasovali jako první a vypadalo to, že vás to srazí – jako už mnohokrát v sezoně...

Naštěstí tam v závěru druhé třetiny padl gól na 2:1. Tím jsme se dostali zpátky do hry. Asi jsme se letos naučili prohrávat, tak bychom se mohli naučit i vyhrávat. Šli jsme postupně za svým cílem, že uděláme body.

O víkendu jste dvakrát zvítězili, přesto jste manko na předposlední Kladno stáhli jen o bod. Je to hodně ubíjející?

Už předtím jsem říkal, že jsme si to takhle nadrobili, tak si to vyžereme. Tabulku extra nesleduju. Vím, kde jsme, kolik ztrácíme bodů, ale když se na ni podívám, sevře se mi žaludek. Jak jsem říkal předtím: musíme jít zápas od zápasu, nechat na ledě všechno – a pak to spočítáme.

Neříkáte si, že kdyby současná sestava hrála za Zlín už před měsícem, vypadalo by to jinak?

Naučil jsem se jediné, že na kdyby se nehraje. Je to tak, jak to je. Nedá se nic dělat.

Derby předcházel protestní pochod fanoušků, jejich nevole vůči vedení byla slyšet i během zápasu. Co na to říkáte?

Není nic příjemného to slyšet, ale nadrobili jsme to my tady, vyžíráme to společně. Patříme do toho všichni.