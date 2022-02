Zlínský čas se krátí. Nemůžeme to ale zabalit, říká Kubiš

„Kolikrát je to na hlavu. Pro kluky i pro nás trenéry. Je těžší a těžší každé ráno vstát, najít v sobě sílu jít čerstvý do kabiny a šířit pozitivní energii,“ připustil trenér Beranů Luboš Jenáček.

Na křik je pozdě, po zlém už to dávno nejde. „To všechno už proběhlo. Snažíme se vzbudit v klucích touhu ještě zabojovat. Je to naše práce.“

Ačkoliv se mužstvo herně zvedlo a vyhrálo čtyři ze šesti posledních utkání, nálada se nelepší, když vzápětí zjistíte, že Kladno také zvítězilo a mezera se nezmenšuje. „Je to ubíjející, frustrující,“ líčí kapitán Pavel Kubiš. Motivaci ale neztrácí.

„Nemůžeme se na to vykašlat. Říkat si, že už to nemá cenu. Dokud hrajeme, nosíme zlínský dres a máme na zádech svoje jméno, musíme se o to rvát,“ burcuje Kubiš.

Euforie z vítězství z hráčů netryská jako v dřívějších letech, Kubiš si ale cení každého dílčího úspěchu.

„Jakákoliv výhra udělá radost. Je důležitá pro mužstvo, aby se dostalo na vlnu, aby vůbec umělo vyhrávat. Pořád máme strach o výsledek, což je v téhle situaci normální,“ povídá Kubiš.

Když v prvním lednovém zápase Zlín porazil Kladno a téměř zlikvidoval dvoucifernou ztrátu, zdálo se, že je otázkou času, kdy ho přeskočí. Jenže se stal přesný opak.

„Asi jsme je nakopli, když jsme u nich vyhráli. Zvedli se a asi hrají dobře, i když popravdě jsem neviděl ani jeden jejich zápas,“ přiznává Kubiš.

Svoji roli sehrál i covid. „Celá liga si jím prošla, oni měli štěstí, že ne. Mohli trénovat. Pak hráli s pár soupeři po covidu. Sedlo jim to a utekli nám. Nám nezbývá nic jiného než se o to rvát,“ opakuje Kubiš.

Tak jako ve středečním zápase s Libercem, který Berani doma zdolali po čtyřech letech.

„Prodlužujeme tím naději. Lidé, kteří přišli, viděli, že se ještě nevzdáváme,“ prohodil Jenáček po jednom z nejlepších výkonů týmu v sezoně.

Na něj budou chtít Berani o víkendu navázat na západě Čech - v pátek se představí v Plzni, kde před nedělním duelem v Karlových Varech přespí dva dny.

„Potřebujeme aspoň jednou zvítězit, aby bylo s Kladnem vůbec o co hrát,“ zmínil Jenáček čtvrteční domácí utkání se svým konkurentem.

„Půjdeme si za tím. Pokud budeme hrát zodpovědně z obrany, podpoříme to produktivitou, tak jsme schopni bodovat,“ věří Kubiš, který patří ve zlínském týmu k služebně nejstarším hráčům. O to více jej současná neutěšená situace štve.

„Není mi to jedno tak jako celé kabině. Zodpovědnost má každý, bohužel v některých zápasech to není vidět,“ vnímá Kubiš, který se těší na brzký návrat fanoušků do hlediště. „Mrzí mě, že prakticky celé dva roky nemohli chodit. Doufám, že nás ještě přijdou podpořit a že předvedeme nějaký solidní výsledek.“