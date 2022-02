Nejdelší bodová šňůra hokejistů Zlína nejspíš přišla pozdě

„Věříme? Musíme věřit. Nic jiného nám nezbývá. Situace je pořád kritická. Nesmíme se ani ohlížet na Kladno. Hrát co nejlépe a hlavně pro lidi, kteří přijdou,“ shrnul obránce Martin Novotný.

Před týdnem v Litvínově vypadali Berani odepsaní. Deset minut před koncem utkání prohrávali o dva góly. Obrat pod Krušnými horami je ale nakopl a ze série čtyř utkání na přelomu ledna a února posbírali devět bodů. Tolik jako v předchozím tuctu kol, během nichž nabrali na Kladno propastné manko.

Do poslední vzájemné partie, kterou s Jágrovými rytíři odehrají doma 17. ledna, z něj potřebují ukrojit co největší kus. Pak už bude zbývat do konce základní části jenom sedm kol.

„Vypadá to, že si změny sedly. Jen doufáme, že to není pozdě a až se vrátí Mamčics, snad bude o co hrát,“ zmínil zlínský trenér Luboš Jenáček lotyšského beka, který odletěl po úterním zápase v Budějovicích na olympiádu do Pekingu.

Ve Zlíně musí litovat, že nepřišel dříve Valentin Claireaux. Od svého návratu na Zimní stadion Luďka Čajky zaznamenal včera francouzský bojovník už druhou vítěznou trefu v šesti startech.

Berani si pomohli dvěma góly v přesilovkách, ve kterých potrestali nečistě hrající hosty. Lindberg poslal na šití veterána Žižku, sám po drsném ataku na jeho hlavu dohrál.

„Ať si to vyhodnotí předseda disciplinárky sám. Byl to zásah do hlavy po odehrání puku v nejvíce zranitelné pozici,“ viděl Novotný, jehož pak v závěru zápasu napadli dva protihráči.

Zlín se k oplácení neuchýlil, i proto slavil jedenáctou výhru sezony.