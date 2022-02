ONLINE: Plzeň hraje s Olomoucí, Třinec s Hradcem svádí na dálku boj o vedení

Třinec odvrací hrozbu tří porážek v řadě, obejít se musí bez pětice olympijských reprezentantů - obránců Tomáše Kundrátka, Davida Musila, a Martina Marinčina i útočníků Marka Daňa s Milošem Romanem. „Jsou to pro nás stěžejní hráči, ale uvolníme je, aby měli čas se připravit. Čeká je dlouhá cesta a turnaj,“ uvedl asistent trenéra Marek Zadina.

„Nás to dostane do ouzkých, ale věřím, že hráči, kteří dostanou prostor, se o to porvou a odehrají zápasy nadoraz. Věřím, že to zvládneme,“ dodal hlavní trenér Ocelářů Václav Varaďa před zápasem s Litvínovem, který v posledních dvou zápasech padl doma s Kladnem i se Zlínem.

Hradec Králové, který se dvěma výhrami za sebou Třinci výrazně přiblížil, čeká bojovné Kladno. „Mají v týmu velké individuality. Když bude hrát Jágr, tak i když to není žádný rychlík, pořád je výborný na puku. Pleky také nehrál v NHL jen tak náhodou. Hosté budou určitě bojovat a snažit se to urvat týmovým výkonem,“ předpokládá hradecký forvard Radek Pilař.

Sparta po utrápeném vítězství nad Litvínovem a povedeném výkonu v Olomouci naráží v O2 areně na Pardubice. Pražané ještě posílili o tři hráče, kteří klubu pomůžou minimálně do konce rozehrané sezony. Jedná se o slovenského brankáře Júliuse Hudáčka a útočníky Davida Tomáška s Rusem Genadijem Stoljarovem.

Dynamo poprvé v novém kalendářním roce klopýtlo, když nedělní utkání s Mladou Boleslaví ztratilo poměrem 0:4 a přišlo o sedmizápasovou vítěznou šňůru. Také Východočeši posílili své řady o dva cizince – kanadského beka Matta Petgravea a ruského forvarda Igora Švirjova.

Mladá Boleslav se vydává na led Komety Brno, která prohrála ve třech předešlých duelech (naposledy 2:5 ve Zlíně). Bruslaři pokračují bez Pavla Patery, tedy jedné části trenérského dua. Patera u Středočechů skončil na vlastní žádost a chyběl už při triumfu nad Pardubicemi. Vedle Radima Rulíka jej nahrazuje Petr Haken.

„Bylo to oboustranně složité a bolestivé rozhodování. Nakonec jsme souhlasili s tím, že Pavlovi vyhovíme a spolupráci ukončíme,“ vysvětlil generální manažer klubu Jan Tůma.

Ve zbylých střetnutích se utkávají Plzeň s Olomoucí a České Budějovice s posledním Zlínem.

Pondělní předehrávka mezi Libercem a Karlovými Vary byla z důvodu nařízené týmové karantény Západočechů odložena. Kolo s ohledem na lichý počet účastníků v soutěži vynechávají Vítkovice.