Někteří hráči zjišťují, co je to trénovat, odhaluje pardubický kouč Lubina

Janecký u Dynama působil donedávna jako pomocník Miloše Holaně, Rybár a Bělohlav jsou naopak nováčky. Druhý jmenovaný přichází z Českých Budějovic.

„X let jsme proti sobě hráli, takže se známe z extraligy. V roce 1998 jsme spolu navíc byli na mistrovství světa, Radek je podobná nátura, myslím, že jsme si sedli,“ říká o svém spolupracovníkovi Lubina.

A rovnou ho za první dny v práci chválil. „Na pátečním tréninku kluky tři čtvrtě hodiny v kuse péroval, to jsem si liboval,“ směje se Lubina.

Jeho svěřenci jsou zpět v zápřahu od 20. května, letní příprava Dynamu odstartovala o něco déle kvůli dlouhé baráži.

„Jsme teď uprostřed čtyřtýdenního bloku, který vyústí na soustředění v Bedřichově od 16. do 22. června,“ přibližuje Lubina. Dynamo bude využívat prostor vojenské zotavovny a okolí.

„Jde o nesmírně důležitou část přípravy, a to nejen z pohledu budování mezilidských vztahů. Soustředění i právě probíhající měsíc je zaměřený na objem,“ vysvětluje Lubina a nezastírá, že si hráči sáhnou na dno.

„Někteří kluci teď zjišťují, co to znamená trénovat. Věřím, že se v Bedřichově seznámím s jejich morálními vlastnostmi a že do všech dostaneme maximum možného, je to nezbytné,“ pokračuje Lubina.

Přípravu se snaží svým ovečkám naordinovat co nejživější, hráči jezdí na bruslích, na kole, jsou v posilovně a účastní se kruhových tréninků. „Moc nového se toho vymyslet nedá, ale chci, aby to bylo co nejpestřejší. Aby léto klukům co nejméně zatěžovalo hlavu a nemuseli ho celé odběhat,“ říká Lubina.

V další části letní přípravy už Dynamo z objemů sleví a užije si také týden dovolené. 29. července pak hráči poprvé vyjedou na led.

Právě tam se k týmu připojí jeho nejnovější posila - obránce Jan Kolář, který v pátek na východě Čech podepsal čtyřletou smlouvu.

„Odjel na krátkou dovolenou, aby si odpočinul po mistrovství světa. Bez předchozích tréninků by nemělo smysl, aby s námi absolvoval soustředění, takže se připojí až na ledě,“ líčí Lubina.

Ten si jinak Kolářův návrat do pardubické kabiny nemůže vynachválit. „Je to hráč se spoustou zkušeností a předpokládám, že i nový lídr mužstva. Takové hráče my trenéři potřebujeme.“

Dvaapadesátiletý šéf střídačky věří, že Kolář není jediným odchovancem, který se letos do Dynama vrátí.

„Honza je první vlaštovkou a doufám, že ještě jedna nezabloudí a udělá nám radost. Fanoušci si takové návraty zaslouží a my na nich usilovně pracujeme. A kdyby se to nepodařilo v létě, tak věřím, že v průběhu letošní, nebo některé další sezony naše další hráče ze zahraničí nebo i z Česka přivedeme. Je to cesta, na kterou by se měl klub vydat, a když se vše podaří, tak můžeme do dvou tří let mířit na ty nejvyšší příčky,“ přeje si Ladislav Lubina.