Generální ředitel Sýkora se potil s pardubickými hokejisty: Mělo to smysl

„Jelo se na kole na Špindlerovu boudu a já mám cyklistiku rád, takže když byla možnost, hned jsem se přihlásil taky,“ říká Sýkora.

Bylo to o motivaci hráčů? Ukázat jim: koukejte se, šéf to odmaká s vámi?

Asi jo. Chtěl jsem se s klukama taky trochu seznámit, abychom udělali partu a poznali, že jsem normální, taky sportovec. Vidím v tom velký smysl.

Pořád jste však jejich nadřízený. Jak jste byl spokojený s výkony svých „oveček“?

Je to super. V úterý jsem si s týmem dal ještě výběh na sjezdovku a je to fakt dobrý, kluci makají. Po té sjezdovce jsem absolvoval výšlap na kole a zase jedu domů.

Během cykloetapy jste dokonce chvíli s Petrem Čáslavou vedli peloton...

Petr to dělá dobře, řekl si o sestavu (směje se). Má silné nohy a motivaci, zajel solidně. Pak si vystoupil a dokončil to na pohodu.

V hokeji jste pořád poměrně nový. Jak se sžíváte s rolí šéfa?

Myslím, že všechno jde dobrým směrem. Samozřejmě je hodně věcí k řešení, ale běží to slušně. Už se těším, až začne sezona a půjde se na led. Na něm se už ale k týmu nepřipojím...

Jak pokračuje budování kádru? Přijde Robert Kousal?

Postoupilo to, v nejbližších dnech ohlásíme posilu do útoku i obrany a řešíme i další hráče. Věřím, že to půjde tam, kam má. Co se týká Roberta, pořád jsme v kontaktu. Nic nevylučuji, ale je to běh na delší trať - jako byl s Kolářem.