Konec hledání? Pardubický útok má táhnout kanadská posila Locke

V posledních dvou sezonách postavou drobný Locke (175 centimetrů, 75 kilogramů) působil v EBEL v rakouském Linci; v té uplynulé měl v 58 duelech včetně play off bilanci 12+41. O rok dříve však zaznamenal úctyhodných 80 bodů (24+56) v 66 zápasech.

Přestupy v hokejové extralize

„Corey je klasický centr, kterých je na trhu nedostatek. Jsme rádi, že jsme jej do týmu získali,“ uvedl sportovní manažer HC Dynamo Pardubice Jaromír Kverka s tím, že na hráče dostal výborné reference.



Locke byl kdysi draftován do NHL týmem Montréal Canadiens, ale zahrál si za něj jen v devíti zápasech. V AHL ovšem exceloval; v letech 2007 a 2011 pozvedl se spoluhráči z Hamiltonu, resp. Binghamtonu nad hlavu Calder Cup a šestkrát byl nominován do All Star Game. Kromě toho má německý titul s Eisbären Berlín z roku 2013.

„Už se nemohu dočkat, až dorazím do Pardubic a začneme sezonu. Je pro mě ctí hrát za tradiční hokejové město v Česku, kde působili slavní hráči jako Dominik Hašek, Milan Hejduk nebo Aleš Hemský,“ vyznal se Locke.