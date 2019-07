Moc se těším, hlásí cestovatel Locke před první sezonou v Pardubicích

Lubina zkouší osmičku hráčů Ne, ne, kádr pardubického hokejového Dynama ještě není definitivní. Šanci prosadit se do něj dostane i osm hráčů, které trenérský štáb v čele s Ladislavem Lubinou prověří v try outu během přípravy na ledě.

„Zkoušení hráči budou s námi trénovat, příležitost dostanou v utkáních Mountfield Cupu. I v Pardubicích se v nedávné minulosti potvrdilo, že takový try out, který zvyšuje konkurenci v týmu, má smysl. Věřím, že některý z hokejistů trenéry zaujme svými výkony a že by mohl být pro tým přínosnou posilou,“ uvedl sportovní manažer klubu Jaromír Kverka. Patrně nejznámějším jménem je 22letý slovenský křídelník Radovan Bondra, vzdálený příbuzný někdejšího bombarďáka Petera Bondry, jenž ještě před pár lety patřil mezi nadějné prospekty Chicaga. Téměř celou loňskou sezonu Radovan Bondra odehrál za oceánem v nižší ECHL za Indy Fuel (35 bodů v 66 zápasech), jinak je mistrem SR z roku 2015 s Košicemi. Dalšími testovanými borci jsou útočníci Tomáš Koblížek (19 let, naposledy Chomutov), Filip Kuťák (23 let, Frýdek-Místek), Švéd Johan Lorraine (30 let, Lustenau, Rak.), Petr Obdržálek (32 let, Zvolen) a Marek Škvrně (19 let, Třebíč, juniorka Brna). Na posty v obraně by se pak rádi probili Lukáš Kozák (27 let, Karlovy Vary, mistr SR z roku 2012 se Slovanem Bratislava) s Markem Viktorinem (18 let, Österaker, Švéd.). První „řezy“ soupiskou by měly přijít po hradeckém Mountfield Cupu (4. až 7. srpna).