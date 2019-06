Sedm let v KHL stačilo. Obránce Kolář se vrací do Pardubic

Kolář odešel do KHL v polovině listopadu 2012, předtím získal s Pardubicemi dva mistrovské tituly (2010 a 2012). Zkušenosti má ze čtyř mistrovství světa i loňských olympijských her v Pchjongčchangu a nasbíral už přes stovku startů v české reprezentaci.

„Byla to dlouhá doba, co jsem byl pryč. Když se nedařilo, tak jsem přemýšlel, zda se vracet, nebo ne. Nakonec zvítězilo to, že tady jsem doma a jsou tu skvělí fanoušci,“ řekl Kolář.

Dynamo se podruhé za poslední tři sezony zachránilo v extralize až v baráži.