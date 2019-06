Už pro mě není v Budějovicích místo, říká Bělohlav. A tak je v Pardubicích

Mistr světa z roku 1996 odchází do Pardubic. V extraligovém týmu bude spolu s Otakarem Janeckým asistovat hlavnímu kouči Ladislavu Lubinovi.

„Přicházím do města, kde je lední hokej na prvním místě, je to vidět od prvního okamžiku. Tým má silnou fanouškovskou základnou a já jsem rád za tuto příležitost. Vážím si možnosti pracovat pro Dynamo, těším se na novou sezonu,“ prohlásil nový asistent pro web pardubického klubu.

Suchá letní příprava na východě Čech začala před pár dny, a tak Lubina, Janecký a Bělohlav už pracují s týmem naplno. „Když to vezmu z profesního pohledu, tak mým hlavním úkolem bude doplnit kádr a připravovat tréninky. Vracím se zase zpátky k dospělému profi hokeji a Pardubice jsou teď moje další výzva,“ zmínil Radek Bělohlav.

Podle generálního manažera českobudějovického Motoru Stanislava Bednaříka zůstává Bělohlav i nadále členem představenstva obchodní společnosti CBH2013 a. s., která hokejový klub provozuje. Radek Bělohlav patřil v roce 2013 k hlavním postavám vzniku novodobého Motoru.

Nyní mu však už trenérská rada mládeže nenabídla novou smlouvu na nadcházející sezonu u budějovického dorostu. „Určitě bych dobrovolně neodešel z klubu, který jsem spoluzakládal. Předtím jsem podobné nabídky, jako je ta z Pardubic, vzít nemohl. Tentokrát ano, když už pro mě není v Budějovicích místo,“ dodal Bělohlav.

Nejen jeho úkolem bude Pardubice udržet od nejspodnějších pater v tabulce. Hokejová baráž se už nově hrát nebude a nejhorší celek po základní části extraligy rovnou spadne o soutěž níž. Pokud by toto pravidlo platilo už uplynulý ročník, sestoupily by Pardubice do první ligy.

„Doufám, že něco z mých zkušeností do týmu přinesu. Předpokládám, že i proto si mě sem vybrali,“ zmínil trenér, který stál na českobudějovické střídačce jako asistent Peteru Draisaitlovi v extralize či Petru Rosolovi v první lize a Motor také dvakrát vedl jako hlavní trenér.