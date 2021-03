Máme respekt, ale jdeme si pro vítězství, vyhlašuje pardubický Kolář

Bruslaři se v posledních letech vyšvihli mezi extraligovou špičku, letos skončili třetí (loni čtvrtí) po základní části a ve čtvrtek započnou své čtvrtfinálové boje právě s Pardubicemi. Startuje se v 17 hodin ve Ško-Energo Areně a v sérii lze minimálně ze strany Boleslavi očekávat velmi svižný hokej.

„Třeba na nás Boleslav nastoupí s úplně něčím jiným. V základní části jsme s ní měli docela povedené zápasy. Minimálně z těch u nich jsem měl dobrý pocit, takže strach nemáme. Je tam přirozený respekt, ale jdeme si pro vítězství,“ vyhlašuje zkušený pardubický obránce Jan Kolář.

Vypisoval něco speciálního do kabiny kouč Richard Král, který v roce 2008 coby kapitán dovedl Boleslav do extraligy?

Během základní části ano, ale teď jsme se o tom zatím nebavili. Řekl bych, že na něco přijde, ale nechci hádat co konkrétně.

V KHL jste si za poslední roky play off moc neužil, chyběly vám hodně tyto zápasy?

Základní část je taky výborná, ale je to jiný hokej. Soupeři se střídají a s play off se to nedá srovnat. Zase jsem měl to štěstí, že když jsem ho nemohl hrát v klubu, nastupoval jsem alespoň za nároďák a ten mi to trošku vykompenzoval. Taky se to nedá srovnávat, ale je to podobné v nasazení, v tempu a hlavně v tom, že každé utkání rozhoduje.

Žijete tedy vyřazovacími boji jinak než duely v základní části?

Ano. Hlavně příprava na zápasy je odlišná, protože týmy se už znají. Ví se, kdo co může jak hrát, a dokážeme se nachystat na individuality. Je to i víc vyhrocené, což jsme mohli vidět proti Varům i v ostatních sériích. Je to vlastně jiný sport.

Vy jste klidný hráč, ale dovede i vás někdo vymotat?

Když je potřeba, tak ano, ale snažím se dát emoce stranou. Je to práce, být někdy zlý a hrubší, ale myslím, že to dokážu oddělit od samotného výkonu. Zatím jsem se nesetkal s tím, že by do mě někdo dva tři zápasy hučel, jako to dělá třeba Dan Rákos. A kdyby jo, tak si myslím, že budu hučet víc a soupeře spíš vymotám já.

Od posledních pardubických úspěchů v play off je to devět a jedenáct let. Vy jste u nich byl, vybavují se vám stále nějaké silné momenty?

Bavili jsme se o tom s maséry a hráči, kteří to zažili. Nějaké věci se sice zapomenou, ale spoustu si toho pamatujeme a snažíme se k tomu vracet. To, co fungovalo, tak bude fungovat pořád, takže si to chceme v kabině udržet a zkusit to podobně i tentokrát. Konkrétní ale nebudu, zkrátka jde o rodinnou atmosféru. Týmovost, aby vyřazovacími boji žil každý hráč.

Jak velký stín na všechno vrhá konečný verdikt v kauze Jana Mandáta, který v Dynamu končí?

Je to dva měsíce stará věc. Už se o tom mluví dlouho a na nějaký výsledek teď nekoukáme. Ani se o tom nebavíme, chceme se soustředit jenom na hokej a nepřísluší nám to komentovat. Po sezoně k tomu třeba něco řeknu, ale teď ne.