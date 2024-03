Letos suverénní rival? Výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat, míní Martinec

Vůbec poprvé v historii na sebe oba týmy narazí v play off. Na jedné straně bude stát osmý tým dlouhodobé části, na druhé jasný vítěz, který svým bodovým ziskem stanovil nový rekord české extraligy. Role favorita je tedy jednoznačně na straně Pardubic.

Pardubice vs. Hradec v pátek od 18:00 ONLINE

„Hrát s takovým top týmem ve vyřazovací části je výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat,“ nepřipouští si trenér hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec úvahy o nemožnosti úspěchu v této misi, která začne zítra a pozítří na ledě Pardubic.

Ostatně ty také loni šly do play off jako favorit, ale vypadly, zatímco Hradec, ač přes jiného soupeře, do finále došel.

Co říkáte tomu, že vás ve čtvrtfinále čekají právě sousední Pardubice?

Že je to vítěz základní části, že mají skvělý tým, že mají letos jednoznačný cíl a tím je vyhrát titul. A také si myslím, že to bude velký svátek pro všechny fanoušky v Hradci i v Pardubicích.

Po počátečním vedení Olomouce nad Libercem v předkole to vypadalo spíš na to, že na vás připadne pražská Sparta. Velké napětí?

Neřekl bych. Velmi brzy bylo jasné, že jsou ve hře pouze dvě varianty: Pardubice, nebo Sparta. Dopadlo to takhle.

Pardubice ovládly základní část rekordním ziskem bodů, vy mluvíte o výzvě hrát s tak silným soupeřem. A co respekt z něho?

My máme respekt z každého soupeře a měli jsme ho i v předkole z Vítkovic (Hradec je vyřadil jasně 3:0 na zápasy). Zároveň se ale ohromně těšíme, věřím, že to bude svátek hokeje.

Pardubice se v něm budou moci opřít o vědomí, že vás v základní části čtyřikrát porazily.

To je pravda, zároveň ale platí, že základní část a play off jsou dvě odlišné věci. Pardubice v základní části neporážely jen nás, ale dominovaly celé extralize. Udělaly rekordy v počtu vítězství, v počtu bodů, ukázaly kvalitu, mají ohromně silný kádr, ale teď je tady play off.

Radost hradeckých hráčů z druhé vstřelené banky v zápasu s Vítkovicemi.

Jak si budete letošní základní část pamatovat při hodnocení týmu, který vedete?

Že jsme měli během sezony výsledky, které chodily nahoru dolů. Těší mě ale, že jsme se v jejím průběhu neustále zlepšovali, a doufám, že jsme do nejdůležitější části sezony dobře připraveni a že potvrdíme to, co jsme ukázali už v předkole proti Vítkovicím. Věřím také, že zápasy s Pardubicemi jsou prestižními derby a že hráči při nich vždycky mají speciální motivaci.

Zmínil jste předkolo, které jste zvládli v nejkratším možném termínu. Bylo to správné přepnutí na play off, ve kterém jste v minulé sezoně došli až do finále?

Jsem rád, že se potvrdilo, co se říká. Že pro každého hráče i pro celý tým je play off odměnou za základní část. Bylo vidět, že hráči bojují jeden za druhého že byli soudržní a že s výjimkou prvního zápasu byli i disciplinovaní.

Budete hodně apelovat na disciplínu právě proti Pardubicím jako na základ úspěchu?

Samozřejmě. V play off rozhodují maličkosti a právě disciplína je v nich nezbytným základem, od toho se bude všechno odvíjet. Chtěli bychom hrát neustále pět na pět.

V souvislosti s play off se také mluví o tom, že dalším důležitým předpokladem úspěchu je brankář. V závěru sezony se do výborné formy dostal Lukáš Pařík. Jistě vás právě v této chvíli těší, že máte spolehlivou jedničku.

Že je gólman strašně důležitý, s tím pochopitelně souhlasím. Není to ale jen o tom jednom. Věřím, že vedle Lukáše budou stejně dobře připraveni jak Eetu (Laurikainen), tak Honza (Lukáš), určitě všichni tři mají obrovskou motivaci ukázat, že jsou výbornými brankáři.

Váš herní styl je většinou založen na tlaku na soupeře, na snahu ho zatlačit a to se vám díky výbornému bruslení často daří. Budete na tom ve čtvrtfinále něco měnit proto, že proti vám bude stát tak silný soupeř, navíc velký rival?

My opravdu máme nějakou herní tvář a i teď se budeme držet našeho systému. Pokusíme se co nejlíp připravit, abychom s ním byli úspěšní.

První souboj Hradce a Pardubic v play off bude velkým lákadlem i pro diváky. Co jejich pomoc proti favoritovi?

My se na podporu fanoušků můžeme spolehnout, obzvlášť v domácím prostředí nám hodně pomáhají. Bude to určitě vyhecované, já jen doufám, že emoce nepřerostou míru slušného chování a že se série rozhodne na ledě.