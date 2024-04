Útočníka následuje do Hradce ze Slovenska obránce, co brankář?

Třiadvacetiletý slovenský reprezentant přichází po angažmá ve Zvolenu, Dmowski v minulé sezoně hájil barvy konkurenčního Popradu.

„Mudrák patřil k nejlepším obráncům na Slovensku a je pravidelným reprezentantem. Zdobí ho bojovnost, perfektní kondice, důraz i chuť se stále zlepšovat,“ vysvětlil generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, proč se vedení Mountfieldu rozhodlo Mudráka angažovat.

Změny v Hradci Oznámené odchody: Lukáš Pařík, Jan Lukáš (zatím si hledá angažmá), Eetu Laurikainen (všichni brankáři), Bohumil Jank, Michael Gaspar, Patrik Marcel (všichni obránci), Oliver Okuliar, Jan Eberle (hledá si angažmá), Evan Jasper, Christophe Lalancette, Lukáš Pajer, Radek Pilař, Marek Zachar (všichni útočníci) Oznámené příchody: Dávid Mudrák (obránce), Ryan Dmowski (útočník)

Hradecký kádr dostal Mudrákovým příchodem další nové jméno poté, co jej po skončení minulé sezony opustilo 13 hokejistů. Ne všichni ale patřili k hráčům, kteří pravidelně k extraligovým zápasům nastupovali. Právě obranné řady odchody postihly nejméně.

Z opor hradeckého klubu ji po několika letech opustil jen Bohumil Jank, už podruhé ve své kariéře míří do Třince. Nově příchozí Mudrák by měl být adekvátní náhradou nejen svými hokejovými výkony. „Jedná se o charakterově skvělého kluka,“ uvedl manažer Kmoníček na Mudrákovu adresu.

Nový člen kádru Mountfieldu má ve svém hokejovém životopise několik startů za slovenskou reprezentaci, do níž patří i v této sezoně. Na jejím konci si ale na mistrovství světa v České republice nezahraje, protože z boje o nominaci z kádru kvůli zranění ruky vypadl.

Hradecký Mountfield hodlá představit nové hráče týmu pro příští sezonu v následujících dnech a je velmi pravděpodobné, že mezi nimi budou i další hokejisté, kteří přijdou po angažmá na Slovensku. Platit by to po útoku a obraně mělo i o brance. Pro tento post dává vedení Mountfieldu dohromady novou dvojici poté, co z klubu po skončení sezony odešli Pařík, Lukáš a Laurikainen, tedy všichni tři borci, s nimiž tým sezonu dohrával.

Jedním z nově příchozích by měl být Stanislav Škovránek, osmadvacetiletý gólman, jenž v minulé sezoně hájil branku Michalovců a před rokem byl členem slovenské reprezentace na mistrovství světa ve Finsku.